Manajemen Evaluasi Persipon Usai 4 Kekalahan Beruntun

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Persipon Pontianak dalam kondisi kritis usai mengalami 4 kekalahan beruntun dikancah sepak bola Nasional.

Tiga kali kekalahan diajang liga 3 Indonesia dan terakhir kekalahan di Piala Indonesia, di markas sendiri Stadion Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Pontianak.

Kekalahan ini tentu, memilukan bagi fans dan pecinta klub berjuluk Elang Khatulistiwa. Di Liga 3 Indonesia, Persipon duduk didasar klasemen dengan hanya mengantongi 1 poin.

Terlepas dari kondisi penyebab, kegagalan Persipon memenuhi espektasi suporternya, manajemen tetap berupaya untuk melakukan evaluasi, terutama untuk menghadapi putaran kedua Liga 3 Indonesia pada 1 September mendatang.

Persipon menyisakan 2 laga tandang berhadapan dengan Persinga Ngawi dan PSBK Blitar. Kemudian dua laga dikandang yakni menghadapi Persik Kediri dan Madiun Putra.

"Kita bulan depan memasuki tahap kedua liga 3. Selanjutnya kita lakukan evaluasi menyambut putaran ke 2," ungkapnya

Persipon sendiri masih berupaya keras untuk menghadirkan kemenangan perdananya. Diputaran kedua mungkin saja akan ada penambahan pemain baru yang diharapkan semakin menambah solid tim.

"Ya putaran kedua biasanya ada penambahan pemain baru," pungkasnya.

Jadwal 4 laga Sisa Persipon di Liga 3

- Sabtu (1/9/2018), Stadion Ketonggo Ngawi, Persinga Ngawi - Vs Persipon

- Sabtu (8/9/2018) Persipon Vs Madiun Putra

- Sabtu (15/9/2018) Persipon Vs Persik Kediri

- Sabtu (22/9/2018) PSBK Blitar Vs Persipon Pontianak