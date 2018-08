IAR Dorong Partisipasi Dari Semua Komunitas di Hari Orangutan Internasional

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Bertepatan dengan Hari Orangutan Internasional pada 19 Agustus. Yayasan International Animal Rescue (IAR) Indonesia menggandeng Komunitas Pongo Ranger mengadakan sejumlah kegiatan tentang konservasi.

Pada kegiatan itu tema yang diusungnya “Being in Harmony with the Environment,”. Acara Hari Orangutan Internasional ini sekaligus memperkenalkan fasilitas baru milik IAR Indonesia yaitu learning center tempat untuk mengadakan berbagai acara.

Baca: Brigjen Alfret sambut Tim Tembak Kodam XII Tpr

Terutama yang terkait lingkungan hidup dan melibatkan masyarakat setempat. Asisten Media Yayasan IAR Indonesia, Rudiansyah menjelaskan Komunitas Pongo Ranger merupakan komunitas anak muda di Ketapang.

Komunitas tersebut diinisiasi oleh IAR Indonesia untuk mewadahi para generasi muda yang memiliki perhatian besar. Khususnya pada perlindungan dan kesejahteraan orangutan dan isu-isu konservasi lingkungan hidup.

Dengan keterlibatan Pongo Ranger inilah, fokus utama perayaan Hari Orangutan Internasional pada 2018 diarahkan pada partisipasi kaum muda. Tujuannya agar lebih aktif dalam melestarikan lingkungan hidup dan melindungi satwa liar.

“Demi mendukung kegiatan tersebut IAR Indonesia dan Komunitas Pongo Ranger mengundang rekan-rekan wartawan. Tujuannya untuk meliput sekaligus merayakan Hari Oranguta Internasional di Ketapang,” ungkapnya.

Ia menjelaskan kegiatan itu akan dilaksanakan di Learning Center Yayasan IAR Indonesia di Jl Ketapang – Tanjungpura KM 1,3 Dsunun Pematang Merbau Kecamatan Muara Pawan, pada Minggu (19/8) mendatang.

Rudiansyah memaparkan kegiatan pertama yakni Open Day. Kegiatan ini berupa kunjungan dari mantan pemelihara orangutan dan warga sekitar. Pengunjung akan diberikan informasi mengenai program yang dilakukan.

Baca: Peringatan Hari Krida Pertanian, Ini Penjelasan Karolin

Serta tentang proses rehabilitasi orangutan hingga dilepasliarkan. Kedua Stand Pameran yakni akan ada beberapa stand misalnya Stand konservasi Kemudian Stand Pertanian Organik dan stand Pongo Ranger Community.