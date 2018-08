Dikabarkan 6 Tahun Lawan Meningitis, Begini Kabar Terakhir Bassist Armada

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sudah enam tahun lamanya pemain bass grup band Armada, Endra Prayoga, melawan penyakit meningitis atay radang selaput otak.

Rekan-rekannya sesama personel Armada pun mengungkap kondisi terakhir pria berusia 34 tahun itu.

Baca: Mengenal Sosok Pay, Pencipta Lagu Asian Games Meraih Bintang

Baca: Tips Menghadapi Rasa Jenuh Saat Bekerja, Kamu Bisa Coba

"Alhamdulillah sekarang dia sudah sehat," kata gitaris Armada, Andika Maihendra Yuda atau Mai, saat ditemui di CFC Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (15/8/2018).

Namun, tetap saja Endra belum bisa beraktivitas seperti biasa. Rekannya itu tak boleh kelelahan atau memikirkan hal-hal yang berat.

Dokter menyarankan Endra lebih banyak beristirahat semetara waktu.

"Bukannya enggak sembuh, tapi sudah sembuh sebenarnya di tahun ketiga. Tapi memang tenaganya enggak boleh terlalu diforsir," kata Rizal.

"Kalau Armada kan manggungnya bukan turun pesawat langsung di hotel, kita harus perjalanan dulu berjam-jam. Jadi yang kayak gitu untuk ukuran badan Endra sudah tidak bisa lagi, karena kalau dia sekalinya drop, kambuh lagi," tambahnya.

Akhirnya, mereka memutuskan untuk tak mengikutsertakan Endra dalam jadwal manggung Armada.

Namun, Endra tetap diberi tanggung jawab dalam proses kreatif penggarapan karya musik mereka.

"Endra itu tugasnya video klip, recording, photo session. Kalau manggung di luar kota, dia ikut lewat doa he he he. Itu kebijakan dari kami semua bukan dari Armada doang," ujar Rizal.