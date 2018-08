Berikut Jadwal Pertandingan Perebutan Tiket Semifinal LFP Hari Ini

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Zulkifli

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Liga Futsal Pelajar (LFP) memasuki babak delapan besar, baik kategori SMP maupun SMA. Perebutan tiket ke semifinal akan dipertandingkan, Kamis (16/8/2018) dimulai pukul 13.50 WIB.

Berikut jadwal laga kategori SMP dan SMA.

- SMPN 3 Ambawang Kubu Raya Vs SMPN2 Sungai Raya, Kubu Raya

- SMPN 16 Pontianak Vs SMPN 1 Sungai Raya

- MTSN 2 Pontianak Vs SMPN 14 Pontianak

- SMPN 11Pontianak Vs SMPN 9 Pontianak

- SMA Bhayangkari Vs SMAN 6 Pontianak

- SMAN 1 Ambawang, Kubu Raya Vs SMA Taman Mulia

- SMAN Indonesia Muda Vs SMAN 10 Pontianak

- SMAN 8 Pontianak Vs SMAN 1 Sungai Raya, Kubu Raya. (zul)