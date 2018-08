Bangga Jadi Indonesia, Shania Dea Ajak Rawat Keberagaman

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Memiliki keragaman suku, agama dan budaya adalah suatu kebanggan bagi masyarakat Indonesia.

Hal itu patut kita jaga dan rawat, sebagai generasi penerus bangsa yang mengemban amanah para pejuang kemerdekaan.

Denga saling menghargai satu sama lain, melihat perbedaan sebagai hal yang positif dan menjadikan perbedaan sebagai suatu kelebihan.

Tidak menganggap diri paling benar, sehingga mengacuhkan pendapat orang lain, tapi cobalah open minded, menerima masukan dan pendapat sebagai bagian dari keberagama.

Baca: 1.075 Hotspot Terpantau Di Kalbar, Ini Kata Kapolda Kalbar

Serta menjunjung tinggi yang namanya musyawarah mufakat adalah berbagai cara yang harus kita terapkan untuk menjaga keberagaman itu.

Karena dengan menjunjung tinggi gotong royong dan menyelesaikan suatu masalah dengan musyawarah, jauh lebih baik dibanding harus adu mulut dan berakibat pada perpecahan.

Semua itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita, untuk memelihara persatuan dan keberagaman yang selama ini jadi kebanggan kita sebagai orang Indonesia.

Shania Dea

IG @Shaniadeaa

"Aku bangga jadi orang Indonesia, karena Indonesia memiliki beragam etnis dan kaya akan budaya, apalagi jika kita bisa saling menghargai keberagaman tersebut. Dan Indonesia memiliki alam yang indah dari ujung sabang sampai Merauke, Itu yang bisa menjadi nilai jual untuk Indonesia. Tapi tidak hanya keberagaman, alam juga harus kita jaga. Untuk menjaga alam, kita bisa mulai dengan hal-hal kecil misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan akan lebih baik lagi kalau kita bisa mengolah sampah menjadi kompos atau kerajinan lainnya, dibanding kita membakar sampah tersebut. Lalu ketika berpergian atau travelling, ada satu pepatah mengatakan “leave nothing but footprint, take nothing but picture, kill nothing but time” itu yang biasa saya terapkan ketika saya travelling,"