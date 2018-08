Apresiasi Pecinta Honda PCX , PT. Astra International Gelar PCX Scooter Ride

Citizen Reporter

Koordinator Community Kalbar

Dony Adrian

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap pecinta Honda PCX 150, PT. Astra International Tbk – Hos uonda selaku main dealer sepeda motor Honda di Kalbar menggelar kegiatan PCX Luxurius Touring dengan konsep touring bersama melintasi kawasan wisata yang di lintasi dimana acara ini pada hari Sabtu, 11 Agustus 2018.

Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 20 peserta ini berasal dari komunitas Honda PCX yakni HPCI (Honda PCX Club Indonesia) Chapter Pontianak, konsumen PCX 150. Kegiatan ini dimulai dengan melakukan touring di dalam kota dari titik kumpul di halaman Main Dealer HSO Pontianak dan finish di Kota Singkawang.

Dalam perjalanan peserta melewati berbagai tempat wisata yang ada di sepanjang jalan seperti tugu khatulistiwa, Istana Mempawah, Taman Mangrove Mempawah. Saat tiba di Kota Singkawang, para peserta beristirahat di salah satu café yang ada di Singkawang dimana sudah di siapkan lokasi parkir khusus PCX150. Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan ini dan pembagian doorprice bagi mereka yang beruntung.

Koordinator Community Kalbar Dony Adrian mengatakan kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan apresiasi kepada konsumen setia pengguna sepeda motor Honda khususnya All New Honda PCX 150 di Pontianak dan juga kepada komunitas PCX di Pontianak yang masih baru terbentuk.

“Melalui kegiatan ini, tidak hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga untuk memperkenalkan komunitas Honda PCX ke masyarakat perkotaan melalui touring. Kami juga ingin mengajak para pengguna Honda PCX untuk bergabung ke dalam komunitas PCX”. Ungkapnya

Sebagai pionir skutik premium di Indonesia, desain All New Honda PCX kini semakin mewah dan elegan serta dilengkapi dengan fitur yang canggih sesuai dengan keinginan konsumen. Kenyamanan berkendara yang menyenangkan dapat dirasakan konsumen Honda dari generasi terbaru All New Honda PCX melalui penyematan fitur baru yakni Anti-Lock Braking System (ABS) untuk menunjang keselamatan berkendara di tipe ABS, desain velg baru, dan ban yang lebih lebar, yaitu depan 100/80-14 dan belakang 120/70-14. Wheelbase yang lebih pendek dengan ukuran 1.313mm mempermudah pengendalian bagi pengendara.

Motor skutik premium ini diproduksi di pabrik AHM Sunter dengan mengusung mesingenerasi terbaru 150cc, eSP, serta memiliki konsumsi bahan bakar 45 Km/liter berdasarkan metode pengetesan ECE R40 standar Euro 3 dengan mengaktifkan fitur Idling Stop System (ISS).

Honda PCX hadir mewah dengan lampu LED di semua sistem pencahayaan. Model ini juga dilengkapi dengan Enhanced Smart Power (eSP) teknologi minim gesekan dan efisiensi pendinginan mesin, serta transmisi yang menghadirkan performa mesin terbaik. Untuk menunjang kenyamanan, model ini telah dilengkapi DC socket untuk power charger yang disematkan di konsol box sisi depan, sistem pengereman combi brake hidrolis dengan 3 piston caliper untuk tipe CBS yang memberikan kestabilan saat pengereman dan lampu hazard sebagai pelopor diaplikasikannya pada sepeda motor di Indonesia.

Skutik premium All New Honda PCX 150 yang hadir dengan desain yang sophisticated & luxurious ini tersedia dalam empat pilihan warna yaitu Glamour Gold, Wonderful White, Brilliant Black, dan Majestic Matte Red.

Keempat pilihan warna tersebut memiliki varian tipe CBS maupun ABS. Di wilayah Kota Pontianak model ini dipasarkan dengan harga Rp 30.000.000,- (CBS) dan Rp 33.010.000,- (ABS).



