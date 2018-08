LIVE STREAMING Asian Games: China Vs Thailand (Basket Putri) Sedang Berlangsung

TRIBUNPONTIANAK.co.id/Marlen Sitinjak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Event olah raga paling bergensi di Benua Asia bertajuk Asian Games 2018 melangsungkan sejumlah pertandingan dari berbagai cabang sepanjang, Rabu (16/08/2018) ini.

Putra putri terbaik Indonesia pun terlibat dalam pertandingan Rabu ini yakni di cabang olah raga (Cabor) basket 5x5 putri yang memulai babak penyisihan di Grup A.

Indonesia akan berhadapan dengan Korea Utara mulai pukul 18.30 WIB.

Setengah jam berikutnya, Timnas Indonesia U-23 menjamu Palestina dalam laga penyisihan Grup A, Cabor sepak bola pria.

Sebelum laga tersebut, saat ini sedang berlangsung babak penyisihan Cabor basket 5x5 putri antara China Vs Thailand.

Berikut jadwal lengkap pertandigan di Asian Games 2018 sepanjang, Rabu (15/8/2018):

BASKET 5x5 PUTRI

Penyisihan Grup B: China Vs Thailand (sedang berlangsung)

Penyisihan Grup A: Kazakhstan Vs Chinese Taipei (Pukul 12.30 WIB)

Penyisihan Grup B: Hong Kong Vs Jepang (Pukul 16.00 WIB)

Penyisihan Grup A: Korea Vs Indonesia (Pukul 18.30 WIB)

BOLA TANGAN PUTRA

Babak Penyisihan Grup A: Iran Vs Malaysia (Pukul 11:00 WIB)

Babak Penyisihan Grup B: Japan Vs Pakistan (Pukul 14:00 WIB)

Babak Penyisihan Grup C: Kingdom of Saudi Arabia Vs Hong Kong (Pukul 16:00 WIB)

Babak Penyisihan Grup D: Iraq Vs Chinese Taipei (Pukul 18:00 WIB)

Babak Penyisihan Grup D: India Vs Bahrain (Pukul 20:00 WIB)

SEPAK BOLA PUTRA

Penyisihan Grup A: Hong Kong Vs Chinese Taipei (Pukul 16:00 WIB)

Penyisihan Grup E: Kyrgyzstan Vs Malaysia (Pukul 16:00 WIB)

Penyisihan Grup F Kingdom of Saudi Arabia Vs Iran (Pukul 16:00 WIB)

Penyisihan Grup A: Indonesia Vs Palestine (Pukul 19:00 WIB)

Penyisihan Grup E: Korea Vs Bahrain (Pukul 19:00 WIB)

Penyisihan: Grup F: DPR Korea Vs Myanmar (Pukul 19:00 WIB)

