LIVE STREAMING AEK Athens Vs Celtic: Kualifikasi Liga Champions Leg Kedua.......................................

AEK Vs Celtic

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - AEK Athens Vs Celtic digelar Kamis (15/8/2018) mulai pukul 01.00 WIB.

Untuk menyaksikan laga tersebut, klik link live streaming berikut:

Laga ini merupakan leg kedua pertemuan AEK Athens dan Celtic.

Pada pertemuan pertama, keduanya bermain imbang-1-1.

Hasil itu membuka peluang kedua tim untuk lolos ke babak selanjutnya.

Tentu hal ini menjadi menarik untuk disaksikan. Sebab kemungkinan kejutan akan terjadi.

5 dari Pertandingan Celtic di liga :

(CLF) 14/07/18 Celtic 4 – 1 Standard Liège

(UCL) 19/07/18 Celtic 3 – 0 Alashkert

(UCL) 26/07/18 Celtic 3 – 1 Rosenborg

(UCL) 02/08/18 Rosenborg 0 – 0 Celtic

(PRE) 04/08/18 Celtic 3 – 1 Livingston

5 dari Pertandingan AEK ATHENS di liga :

(CUP) 13/05/18 AEK Athens 0 – 2 PAOK

(CLF) 08/07/18 Miedz Legnica 1 – 0 AEK Athens

(CLF) 13/07/18 AEK Athens 0 – 0 AEK Larnaca

(CLF) 22/07/18 Atromitos 0 – 0 AEK Athens

(CLF) 01/08/18 AEK Athens 3 – 2 Galatasaray

Bursa over under : 2 1/4

Prediksi Skor akurat Celtic Vs AEK ATHENS

Celtic 1 – 0 AEK ATHENS