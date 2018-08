Jadwal Asian Games Hari Ini, Timnas Indonesia Hadapi Palestina dan Korea

TRIBUNPONTIANAK.co.id/Marlen Sitinjak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pembukaan Asian Games 2018 baru akan resmi dibuka, Sabtu (18/8/2018) mendatang.

Namun sejak Jumat (10/8/2018) sejumlah cabang olahraga (cabor) sudah mulai digelar.

Sepak bola, handball (bola tangan), dan basket ball jadi cabang yang memulai persaingan terlebih dulu.

Baca: LIVE STREAMING Asian Games: China Vs Thailand (Basket Putri) Sedang Berlangsung

Baca: Cantik dan Kharismatik, Aseel Cover Lagu Meraih Bintang Kedalam Bahasa Arab

Baca: Ini Video, Petugas Yang Berjibaku Padamkan Kebakaran Lahan di Belakang Rutan Lubuk Lagak Sambas

Fase-fase penyisihan ketiga cabor tersebut dijadwalkan berlangsung sepanjang pekan ini, jelang pembukaan.

Khusus Indonesia, Rabu ini akan menjalani dua pertandingan yakni babak penyisihan Grup A sepak bola putra melawan Palestina.

Kemudian di sektor putri, Timnas Basket Putri Indonesia akan menghadapi Korea Utara dalam laga penyisihan Grup A.

Berikut jadwal lengkap pertandingan Asian Games edisi Rabu 15 Agustus 2018:

BASKET 5x5 PUTRI

Penyisihan Grup B: China Vs Thailand ( Pukul 12.30 WIB )

) Penyisihan Grup A: Kazakhstan Vs Chinese Taipei (Pukul 12.30 WIB)

Penyisihan Grup B: Hong Kong Vs Jepang (Pukul 16.00 WIB)

Penyisihan Grup A: Korea Vs Indonesia (Pukul 18.30 WIB)

BOLA TANGAN PUTRA

Babak Penyisihan Grup A: Iran Vs Malaysia (Pukul 11:00 WIB)

Babak Penyisihan Grup B: Japan Vs Pakistan (Pukul 14:00 WIB)

Babak Penyisihan Grup C: Kingdom of Saudi Arabia Vs Hong Kong (Pukul 16:00 WIB)

Babak Penyisihan Grup D: Iraq Vs Chinese Taipei (Pukul 18:00 WIB)

Babak Penyisihan Grup D: India Vs Bahrain (Pukul 20:00 WIB)

SEPAK BOLA PUTRA

Penyisihan Grup A: Hong Kong Vs Chinese Taipei (Pukul 16:00 WIB)

Penyisihan Grup E: Kyrgyzstan Vs Malaysia (Pukul 16:00 WIB)

Penyisihan Grup F Kingdom of Saudi Arabia Vs Iran (Pukul 16:00 WIB)

Penyisihan Grup A: Indonesia Vs Palestine (Pukul 19:00 WIB)

Penyisihan Grup E: Korea Vs Bahrain (Pukul 19:00 WIB)

Penyisihan: Grup F: DPR Korea Vs Myanmar (Pukul 19:00 WIB)

Do You Have Instagram, Follow us: