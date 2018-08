Shandy Aulia Jenguk Cucu Jokowi, Penampilan Kahiyang Ayu Malah Jadi Sorotan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aktris Shandy Aulia menyempatkan waktu untuk menjenguk anak pertama pasangan Kahiyang Ayu dan Bobby Nasution.

Seperti diketahui, putri Presiden Joko Widodo itu baru saja melahirkan anak pertama berjenis kelamin perempuan pada Rabu (1/8/2018) pagi.

Putrinya tersebut lantas diberi nama Sedah Mirah Nasution.

Kehadiran Sedah Mirah tentu menambah kebahagiaan bagi keluarga Kahiyang.

Rupanya kebahagiaan itu juga dirasakan oleh sederet public figure, salah satunya Shandy Aulia.

Dalam unggahan di Instagram pribadinya, @shandyaulia, Senin (13/8/2018), Shandy terlihat menggendong putri Kahiyang.

Sementara di sampingnya tampak Kahiyang yang memakai baju dengan warna senada, biru muda.

Keduanya pun tersenyum ke arah kamera.

"Hari ini main ke rumah baby Sedah

Welcome to the world, little one! Baby Sedah Mirah Nasution.