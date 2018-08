Putri Cantik Sandiaga Uno dan Ma'ruf Amin, Ini Foto-foto Mereka!

Laporan Wartawati Tribunpontianak.co.id, Mirna

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saat ini Sandiaga Uno dan Ma'ruf Amin tengah ramai diperbincangkan.

Keduanya bakal berjuang bersama untuk merebut kursi wakil presiden pada Pilpres 2019.

Di balik keseriusannya di dunia politik, mereka memiliki sisi menarik dari kehidupan pribadi.

Mereka sama-sama memiliki putri cantik.

Sandiaga Uno, tokoh politik sekaligus pengusaha ini beberapa kali mengunggah foto dan video kebersamaan dengan putri kedua Amyra Atheefa.

Gadis cantik tersebut kini sedang menimba ilmu di luar negeri.

Selepas lulus dari Jakarta Intercultural School pada 2017 lalu, Amyra melanjutkan kuliah di The New School University, New York, Amerika Serikat.

Ini Foto-foto putri cantik Sandiaga Uno.

#1

# 2

# 3

Tak kalah cantik dengan putri Sandiaga Uno, putri bungsu Siti Haniatunnisa Ma'ruf Amin juga menarik perhatian banyak orang.

Putri cantik Ma'ruf Amin ini jarang terekpose oleh media.

Berikut gaya keseharian Siti Haniatunnisa putri bungsu cawapres Ma'ruf Amin.

# 1

# 2

# 3

