Asap Selimuti Bandara Supadio, Garuda Indonesia Akui Penerbangan Masih Normal

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Kabut asap yang beberapa waktu terakhir melanda Kota Pontianak, Kubu Raya dan sekitarnya mulai pekat. Hal ini menjadi kekhawatiran bagi dunia penerbangan. General Manager Garuda Indonesia Pontianak, Susanna Rotua Saragih berharap masalah kabut asap segera ditanggulangi sehingga tidak mengganggu dunia penerbangan.

"Sampai saat ini, memang Garuda Indonesia melayani dengan normal dan belum mengalami dampak adanya polusi asap yang membuat kami mengalami kerugian. Batas minimal terbang 800 meter dan ceiling minimal 316 feet. Harapannya semoga tidak ada polusi asap," ujar Susanna, Selasa (14/8/2018).

Data BMKS menunjukkan dua hari terakhir jarak pandang terus turun di bawah 10.000 meter. Bahkan, Senin jarak pandang pukul 06.00 dan 07.00 menurun drastis menjadi 500 meter.

Garuda saat ini melayani sekitar 7 penerbangan perharinya. Rute yang dilayani Garuda diantaranya Sintang, jadwal 1 penerbangan per hari, ke Palangkaraya dan Balikpapan 1 penerbangan per hari, ke Putussibau 3 kali per minggu, ke Pangkalanbun via Ketapang 1 kali per hari dan ke Ketapang dengan jadwal 1 hingga 2 kali penerbangan per hari.