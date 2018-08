Peringati HUT RI ke-73, Pobsi Singkawang Gelar Turnamen Biliar

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (Pobsi) Kota Singkawang menggelar turnamen biliar dalam rangka memperingati HUT RI ke-73 tahun 2018, di Amin Biliar Gang Nelayan.

"Turnamen ini kita gelar selama dua hari, Sabtu dan Minggu kemarin," kata Ketua Pobsi Singkawang, Indra Subakti, Senin (13/8/2018).

Turnamen yang diberi nama Hasan Karman Ball Handycap diikuti sebanyak 64 atlet se-Kalbar dan memperebutkan total hadiah sebesar Rp13 juta.

"Masing-masing pemenang akan diberikan hadiah berupa uang pembinaan dan trophy," ujarnya.

Menurutnya, dari Singkawang (tuan rumah) terdapat sekitar 60 persen atlet (baik pemula bahkan nasional) yang mengikuti. Sementara sisanya berasal dari Sekadau, Pontianak, Mempawah, Semudun, Sambas, Sekura dan Bengkayang.

"Dari ajang ini juga sekaligus untuk meng Try Out (TO) atlet Singkawang dalam rangka menghadapi Porprov," ungkapnya.

Terlebih, olahraga biliar sudah menjadi unggulan Kota Singkawang, dimana olahraga ini sering mendapatkan mendali baik di Porprov maupun PON.

Dalam kesempatan yang sama, Hasan Karman selaku sponsorship mengatakan, ide untuk mengadakan turnamen biliar muncul dari dirinya.

Dimana, dirinya merasa prihatin jika atlet-atlet biliar yang ada di Kalbar kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah.

"Padahal mereka-mereka ini merupakan atlet kelas nasional tapi kurang mendapat perhatian dari pemerintah," katanya.

Sehingga, secara swadaya dia pun berinisiatif untuk mensponsori kegiatan tersebut. Tujuannya, supaya semangat daripada atlet biliar bisa naik.

"Saya berharap dari kegiatan ini bisa menyemangati para atlet biliar guna mengukur kemampuan yang mereka miliki," ungkap mantan Wali Kota Singkawang ini.

Apalagi atlet biliar ini tidak mengenal usia, berbeda dengan atlet sepak bola. "Meskipun usianya sudah tua, atlet biliar masih bisa bermain," tuturnya.

Sementara itu, dari hasil akhir pertandingan memutuskan bahwa keluar sebagai juara pertama diraih Harianto dari Kubu Raya, juara dua diraih Indra Subakti dari Singkawang dan juara tiga diraih Tyas Purnomo dan Yudi berasal dari Kota Singkawang.