Marak Tenaga Kerja Ilegal ke Luar Negeri, Berikut Syarat-syarat Yang Mesti Dipenuhi

Laporan Wartawan Tribun Pontianak M Wawan Gunawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Maraknya kasus tenaga kerja ilegal di negeri ini tentu sudah bukan rahasia umum lagi, hal itu karena sebagian masyarakat kita yang ingin bekerja keluar negeri karena tergiur oleh upah yang tinggi.

Ataupun mungkin bahkan karena desakan perekonomian keluarga yang tak menentu didalam negeri.

Bekerja di luar negeri tentu sah-sah saja, sepanjang syarat-syarat dan ketentuan untuk menjadi pekerja di luar negeri bisa terpenuhi oleh calon pekerja.

Baca: Densus 88 Amankan Terduga Teroris di Luwu Timur, Ini Identitasnya

Namun ironisnya, masih cukup banyak masyarakat kita yang ingin bekerja justru tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan tersebut. Sehingga memilih jalan pintas untuk menjadi tenaga kerja ilegal.

Menurut Pengelola Penempatan TKI, BNP2TKI Kabupaten Sambas Deni Ariwibowo menjelaskan sebetulnya untuk skema penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri ada empat skema.

"Ada skema Government to Government, P to P (private to private), ada TKI Mandiri, kemudian ada skema untuk kepentingan perusahaan sendiri (KPS)," ujarnya.

Ia mengatakan, seperti Government to Government adalah penempatan tenaga kerja berdasarkan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan luar negeri, P to P yaitu agensi to agensi antar negara, TKI mandiri serta permintaan Tenaga Kerja untuk keperluan perusahaan sendiri di luar negeri.

Ari menjelaskan, seharusnya dengan perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini. Seharusnya tidak ada lagi tenaga kerja ilegal yang keluar negeri.

Baca: Hairiah : Pemkab Sambas Serius Perangi Human Trafficking

Terlebih lagi saat ini sudah ada kantor Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (LTSA - P2TKLN) Kabupaten Sambas. Yang mana memberikan banyak informasi dan pelayanan serta peluang kerja ke luar negeri.