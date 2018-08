Luncurkan Dua Produk dan Layanan Baru, PT Pegadaian Target Miliki 6.000 Agen 2018

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pegadaian meraih 5 kategori BUMN Marketeers Award 2018. Penghargaan BUMN Marketeers Award 2018 diselenggarakan oleh Forum Humas BUMN bekerja sama dengan Markplus, Inc. serta didukung oleh Indonesia Marketing Association dan The Jakarta CMO Club.

Dulansir dari website resmi PT Pegadaian deretan penghargaan yang diperoleh tersebut adalah kategori The Most Promising Company in Strategic Marketing, Tactical Marketing, Marketing 3.0, Brand Campaign, dan Special Mention in Marketing Innovation.

Direktur Operasi dan Pemasaran Damar Latri Setiawan melalui berita yang disiarkan mengaku bangga bahwa strategi dan berbagai inovasi dalam bidang pemasaran yang dilakukan oleh Pegadaian mendapatkan apresiasi.

Lebih lanjut Damar menyampaikan bahwa Pegadaian tahun ini meluncurkan produk dan layanan baru, yaitu KCA Prima/Rahn Hasan, Pegadaian Digital dan Agen Pegadaian. KCA Prima/Rahn Hasan merupakan produk gadai tanpa bunga untuk segmen masyarakat tertentu, dengan sistem konvensional maupun syariah.

Pegadaian Digital merupakan aplikasi inovatif Pegadaian di era digital untuk memperluas jangkauan distribusi dan meningkatkan kualitas pelayanan. Agen Pegadaian merupakan upaya peningkatan layanan melalui perluasan jaringan distribusi dan bagi masyarakat merupakan alternatif solusi untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dengan aplikasi digital, Pegadaian menargetkan pada akhir tahun 2018 mempunyai 6.000 agen.

Sampai 30 April 2018, Pegadaian telah mencatatkan pencapaian sebanyak 4.411 agen. Selain itu aplikasi Pegadaian Digital juga mempermudah pelayanan. Nasabah dapat melakukan berbagai macam transaksi seperti top up tabungan emas, perpanjangan kredit, pelunasan serta beragam informasi lainnya.

BUMN Marketeers Award 2018 merupakan even yang digagas oleh Mark Plus, Inc. yang memberikan penghargaan pada para pemasar (marketers) di lingkungan BUMN atau Anak Perusahaan BUMN baik secara korporasi maupun individual.

Tahun ini merupakan penyelenggaraan yang memasuki tahun ke-6. Tema yang diambil adalah “On Becoming Significant Word Class Player”. Sejalan dengan tema tersebut, para pemasar BUMN dan Anak Perusahaan BUMN berkesempatan untuk memaparkan keunggulan strategi dan berbagai inovasi dalam bidang pemasaran yang telah dilakukan.

Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing BUMN di tingkat regional maupun global. Dampaknya diharapkan dapat meningkatkan kontribusi BUMN bagi bangsa baik dari aspek finansial, nonfinansial, termasuk pembangunan lingkungan dan sosial.