Kiper Bhayangkara FC Dilarikan Pakai Mobil Medis usai Bertubrukan dengan Pemain PSIS

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kiper Bhayangkara FC, Wahyu Tri Nugroho dilarikan menggunakan mobil petugas medis usai mengalami bertubrukan dengan pemain PSIS.

Bentrokan terjadi saat Bhayangkara FC unggul 1-0 atas PSIS.

Sejauh ini belum diketahui kondisi terkini sang kiper.

Wahyu Tri Nugroho langsung digantikan Indra Adi Nugraha, kiper Bhayangkara FC lainnya.

Laga ini juga masih dihentikan, belum diketahui persoalan utamanya. Namun terlihat beberapa lampu tak menyala di stadion.

PSIS Semarang Vs Bhayangkara FC digelar Senin, 13 Agustus 2018 18.30 WIB. Duel Liga 1 The Guardian vs Laskar Mahesa Jenar!

