Kasus Video Mesumnya Mencuat! Luna Maya dan Ariel Sikapi dengan Cara Ini, Cut Tari?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kasus video porno Nazril Ilham atau Ariel kembali mencuat setelah 8 tahun berlalu.

Dalam video yang tersebar luas saat itu, adegan melibatkan artis dan model cantik, Luna Maya.

Di video lainnya, Vokalis eks Peterpan ini juga terlibat asmara dengan Cut Tari.

Video mereka yang direkam kemudian dicuri dan tersebar di media sosial.

Meski sudah hampir satu dekade berlalu, kasus video porno ketiga artis ini masih belum tuntas.

Luna Maya dan Cut Tari masih berstatus tersangka.

Sementara Ariel, sempat menjalani hukuman penjara.

Belakangan, kasus mereka kembali mencuat.

Hal ini diketahui saat Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) berinisiatif mengajukan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan Mengenai Sah Tidaknya Penghentian Penyidikan Tersangka Atas Nama Cut Tari Aminah Anasya dan Luna Maya.

Seolah tak ingin ambil pusing dengan kasus yang ada, Luna Maya lantaran memposting foto bersama dua temannya dengan caption: "Back again after long time no sweat" (Kembali lagi setelah lama tidak berkeringat).