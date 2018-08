Jadwal Liga Inggris Pekan 2: Crystal Palace vs Liverpool beIN Sports, Chelsea vs Arsenal RCTI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Liga Primer Inggris sudah memasuki pekan kedua.

Pekan kedua ini akan menampilkan laga big match antara Chelsea Vs Arsenal, Sabtu (18/8/2018).

Selain itu, juga akan ada laga Manchester City vs Huddersfield Town.

Pemuncak klasemen, Liverpool, akan bertandang ke kandang Crystal Palace.

Berikut jadwal siaran langsung Liga Primer Inggris Pekan 2:

Sabtu 18 Agustus 2018

18.30 WIB Cardiff City vs Newcastle United (beIN SPORTS 1)

21.00 WIB Everton vs Southampton (beIN SPORTS 2)

21.00 WIB Leicester City vs Wolverhampton Wanderers (beIN SPORTS connect id)

21.00 Tottenham Hotspur vs Fulham (beIN SPORTS 1)

21.00 WIB West Ham United vs AFC Bournemouth (beIN SPORTS 3

23.30 WIB Chelsea vs Arsenal (beIN SPORTS 1/RCTI)

Minggu 19 Agustus 2018

19.30 WIB Burnley vs Watford (beIN SPORTS 2)

19.30 WIB Manchester City vs Huddersfield Town (beIN SPORTS 1)

22.00 Brighton & Hove Albion vs Manchester United (beIN SPORTS 1/MNCTV)

Selasa 21 Agustus 2018

2.00 WIB Crystal Palace vs Liverpool (beIN SPORTS 1)

Keterangan:

Jadwal & LIVE TV bisa berubah kapan saja