Dongkrak Kunjungan Wisata, ASITA Jalin Kerjasama dengan MATTA Miri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Association of the Indonesian Tour and Travel Agencies (ASITA) bersama Malaysian Association of Tour and Travel Agents (MATTA) Miri jalin kerjasama penjualan paket destinasi wisata dalam rangka peningkatan kunjungan di negara masing-masing.

Ketua ASITA Kalbar, Nugroho Henray Ekasaputra mengatakan kegiatan kerjasama ini sekaligus "table top" antara agen perjalanan. Dalam pertemuan tersebut, masing-masing agen perjalanan berbagi informasi destinasi wisata apa saja yang bisa dikerjasamakan.

"Kedua negara memiliki obyek dan atraksi wisata yang patut dikunjungi. Dengan hal itu kerjasama yang dibangun sangat penting. Apalagi kita melihat bahwa Miri dekat dengan negara Brunei Darussalam. Sehingga itu bisa menjadi paket yang menarik. Sebaliknya wisatawan Brunei juga bisa ditarik oleh agen perjalan Miri untuk ke Kalbar," jelas Henray, Senin (14/8/2018).

Kerjasama antara ASITA Kalbar dan MATTA Miri tersebut difasilitasi Sarawak Tourism Board (STB). Director of Marketing STB, Benedict Jimbau mengatakan kerjasama yang ada sangat penting untuk meningkatkan kunjungan wisatawan antara negara.

"Kita sangat menyambut baik kerjasama ASITA Kalbar dan MATTA. Banyak peluang yang perlu dikerjasama antara dua pihak," kata dia.

Menurutnya bahwa Kota Miri berdekatan dengan negara tentangga, Brunei Darussalam. Dengan jarak dekat ditambah lagi di sana ada wisata religi dan halal, maka sangat baik dikemas dengan di Miri. "Miri sangat tepat menjadi kota penghubung antara Pontianak - Kuching dan Brunei. Tinggal dipaketkan saja," jelas dia.

Terkait kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Sarawak saat ini menurutnya rata-rata per bulan mencapai 30 kunjungan.

"Mayoritas masih ke Kuching dan mereka untuk berlibur dan berobat. Yang menariknya lagi berobat keluarganya banyak berlibur," kata dia.

Dalam kerjasama yang dilaksanakan tersebut dihadiri 14 agen perjalan dari Kalbar dan 25 agen perjalanan dan hotel dari Miri.

Apa yang dilakukan tersebut juga merupakan dari kegiatan Famtrip Asita Kalbar 2018 di Miri-Brunei Darussalam. Sehari sebelumnya, STB mengajak rombongan ASITA Kalbar berkunjung ke Borneo Tropical Rainforest Resort.