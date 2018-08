Detik-detik Tubrukan Kiper Bhayangkara FC Wahyu Tri Nugroho di Laga PSIS Vs Bhayangkara FC .........................................

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kiper Bhayangkara FC, Wahyu Tri Nugroho dilarikan menggunakan mobil petugas medis usai mengalami bertubrukan dengan pemain PSIS.

Bentrokan terjadi saat Bhayangkara FC unggul 1-0 atas PSIS.

Sejauh ini belum diketahui kondisi terkini sang kiper.

Wahyu Tri Nugroho langsung digantikan Indra Adi Nugraha, kiper Bhayangkara FC lainnya.

Berikut cuplikan videonya:

Laga ini juga sempat dihentikan, belum diketahui persoalan utamanya. Namun terlihat beberapa lampu tak menyala di stadion.

Saksikan PSIS Vs Bhayangkara FC melalui link berikut:

Live streaming PSIS Vs Bhayangkara FC

PSIS Semarang Vs Bhayangkara FC digelar Senin, 13 Agustus 2018 18.30 WIB. Duel Liga 1 The Guardian vs Laskar Mahesa Jenar!

