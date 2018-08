BNI Terima Nasabah Tukar ATM Berlogo GPN

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pasca Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral meluncurkan program Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), perbankan daerah siap mengimplementasikan dan mendistribusikan ATM logo GPN kepada masyarakat. GPN diluncurkan sebagai wujud interkoneksi (saling terhubung) antar switching dan interoperabilitas (saling dapat dioperasikan) sistem pembayaran nasional.

Salah satu perbankan di Kalbar yang sudah mengimplementasikan adalah Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Pontianak. Pemimpin Kantor BNI Cabang Pontianak, M Farid Ma'rof mengatakan pihaknya mendukung suatu sistem yang mengintegrasikan transaksi antar bank.

"BNI mendukung penuh GPN yang merupakan sarana interkoneksi pembayaran. BNI sudah mengimplementasikannya. GPN memudahkan masyarakat jika ingin melakukan transaksi pembayaran non tunai menggunakan kartu debit di toko atau merchant," ungkap Farid, Senin (13/8/2018).

Diakui Farid peluncuran GPN 2017 lalu yang dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo sebelumnya bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara merupakan hal yang ditunggu.

"Jadi sebetulnya ini interkoneksi saja, kita menggunakan logo kartu master card. Nah, GPN ini produk dalam negeri, menggantikan itu rencananya. Biaya-nya tentu lebih murah, karena kan buatan dalam negeri. Ini kita sudah implementasi di daerah. Tanggal 19 ini rencananya kita buka booth dan melayani nasabah yang mau memindahkan kartu-nya menjadi kartu dengan logo GPN," ungkapnya.

Sosialisasi diakui Farid juga akan diberikan kepada setiap nasabah yang membuka rekening. "Kita sarankan menggunakan GPN, dengan lambang garuda. Pada saat sosialisasi kita sediakan yang instan bagi nasabah yang mau beralih. Kita sudah siapkan 400 kartu logo GPN, kalau nasabah baru kita sarankan sebaiknya pakai GPN. Karena kan lambat laun semua pasti pakai GPN semua," ujarnya.

BI melalui siaran pers yang disampaikan di website resmi menjelaskan terdapat tiga sasaran utama implementasi GPN yaitu pertama, menciptakan ekosistem sistem pembayaran yang saling interkoneksi, interoperabilitas dan mampu melaksanakan pemrosesan transaksi yang mencakup otorisasi, kliring dan setelmen secara domestik.

Kedua, meningkatkan perlindungan konsumen antara lain melalui pengamanan data transaksi nasabah dalam setiap transaksi. Dan ketiga, meyakinkan ketersediaan dan integritas data transaksi sistem pembayaran nasional guna mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter, efisiensi intermediasi dan resiliensi sistem keuangan.

Selain itu, GPN juga dihadirkan sebagai backbone guna memberikan dukungan penuh bagi program-program Pemerintah termasuk penyaluran bantuan sosial non tunai, elektronifikasi jalan tol dan transportasi publik, keuangan inklusif dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik sebagaimana yang telah dimandatkan dalam Perpres No. 74 Tahun 2017 tentang Roadmap E-commerce.

Untuk mencapai sasaran tersebut Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.19/8/PBI/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional.

Melalui kebijakan yang tertuang dalam ketentuan tersebut diharapkan mendorong terjadinya sharing infrastruktur sehingga utilisasi terminal ATM dan EDC dapat meningkat, sehingga biaya investasi infrastruktur dapat dialihkan kembali untuk kegiatan pembiayaan pinjaman yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Implementasi GPN juga diharapkan dapat mengurangi kompleksitas koneksi dari yang sebelumnya bersifat bilateral antar pihak menjadi tersentralisasi di GPN. Selain itu, melalui GPN masyarakat dapat bertransaksi dari bank manapun dengan menggunakan instrumen dan kanal pembayaran apapun (any bank, any instrument, any channel).

Sebagai awal dari keberadaan GPN, masyarakat akan diperkenalkan dengan kartu ATM/debet dengan logo nasional yang digunakan untuk transaksi dalam negeri dan dapat diterima di seluruh terminal pembayaran merchant atau pedagang dalam negeri.

Penerapan logo nasional merupakan identitas kedaulatan nasional di bidang sistem pembayaran ritel. Dengan penggunaan logo tersebut, kartu ATM/debet dimaksud dapat diterima dan digunakan secara lebih luas oleh masyarakat tanpa mengesampingkan keberadaan instrumen pembayaran yang menggunakan logo internasional.