Bhayangkara FC Sementara Unggul 1-0: LIVE STREAMING OCHANNEL PSIS Vs Bhayangkara FC di Liga 1................................

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bhayangkara FC sementara unggul 1-0 atas PSIS.

Live streaming PSIS Vs Bhayangkara FC

PSIS Semarang Vs Bhayangkara FC digelar Senin, 13 Agustus 2018 18.30 WIB. Duel Liga 1 The Guardian vs Laskar Mahesa Jenar!

PSIS Semarang menjamu tamunya Bhayangkara FC pada hari Senin (13/8/2018) pukul 18.30 WIB.

Laga ini merupakan kelanjutan dari pekan ke-20 Liga 1 Indonesia musim 2018/2019.

Rencananya pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion Moch Soebroto, Magelang.

Tuan rumah wajib meraih kemenangan di laga malam ini.

Pasalnya, itu merupakan satu-satunya cara agar Laskar Mahesa Jenar bisa keluar dari zona degradasi.