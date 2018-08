Rayakan Anniversary ke-10, Yamaha Vixion Club Miliki Asa Ditengah Masyarakat

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Bella

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Yamaha Vixion Club (YVC) menggelar acara Anniversary 10th di rumah Radakng Kota Pontianak pada Sabtu (11/8/2018) malam.

Komunitas yang merupakan para pengendara motor Vixion di Kota Pontianak ini, memiliki sebuah komitmen untuk memberikan contoh mengenai safety riding.

Baca: Gagalkan Dua Penalti Pemain Thailand, Kiper Tangguh Pahlawan Indonesia Itu Berasal dari Kalimantan

Baca: Tumbangkan Thailand, Indonesia Akhirnya Juara Piala AFF U-16 2018

Dengan tema "One decade, one diamond, one dream together as one," acara Anniversary 10th ini turut dihadiri oleh Dikyasa Polda Kalbar, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pontianak, Ikatan Motor Indonesia (IMI) Kota Pontianak, para member YPC baik yang berasal dari Pontianak hingga luar Kalbar.

Ketua Chapter Pontianak, Rocky Juna menyampaikan bahwa harapan melalu tema tersebut adalah agar YVC tetap hadir ditengah masyarakat.

"Satu mimpi untuk bawa YPC menjadi lebih baik," katanya.

Rocky juga berharap agar diusia satu dekade ini, para member YPC Pontianak yang terdiri dari sekitar 60 member saat ini menjadi lebih baik lagi dalam berkendara.

Melalu kegiatan ini juga, ingin menyampaikan imbauan kepada para member agar memberi contoh kepada masyarakat dalam mengikuti peraturan berkendara yang telah diterapkan.

Sebelum acara puncak pada malam hari ini, YPC juga telah menggelar kegiatan sosialisasi ke panti Asuhan Tunas Melati Muhammadiyah Pontianak.

Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman berkendara yang sesuai peraturan Undang-Undang kepada anak panti.

Kegiatan sosialisasi inilah yang menjadi program rutin YPC selama ini.

Dengan bekerjasama dengan Dikyasa Polda Kalbar maupun BNN, YVC aktif melakukan sosialisasi mengenai safety riding hingga kampanye anti narkoba.

Selain itu, YVC juga memiliki agenda wajib melakukan kopi darat (kopdar) setiap Rabu malam, pukul 20.00 WIB di Pontianak Mall.

Melalu kopdar wajib tersebut akan disampaikan berbagai materi tentang berkendaraan maupun informasi lainnya terhadap para member.

Selain Rabu malam, YPV juga memiliki agenda rutin kopdar santai pada Minggu sore.