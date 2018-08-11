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Inilah Foto-foto Rangkaian Kegiatan School Got Tallent di SMKN 6 Pontianak
School Got Tallent ini digelar oleh Tribun Pontianak bekerjasama dengan Yamaha
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Penampilan salah satu peserta School Got Tallent di SMK N 6 Pontianak, Jalan 28 Oktober, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (11/8/2018) pagi. School Got Tallent ini digelar oleh Tribun Pontianak bekerjasama dengan Yamaha
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Stan Yamaha pada event School Got Tallent di SMK N 6 Pontianak, Jalan 28 Oktober, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (11/8/2018) pagi. School Got Tallent ini digelar oleh Tribun Pontianak bekerjasama dengan Yamaha
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Sejumlah siswa-siswi SMK Negeri 6 Pontianak saat menghadiri acara School Got Tallent di SMK N 6 Pontianak, Jalan 28 Oktober, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (11/8/2018) pagi. School Got Tallent ini digelar oleh Tribun Pontianak bekerjasama dengan Yamaha.
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Penyerahan hadiah kepada pemenang dalam event School Got Tallent di SMK N 6 Pontianak, Jalan 28 Oktober, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (11/8/2018) pagi. School Got Tallent ini digelar oleh Tribun Pontianak bekerjasama dengan Yamaha.
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Penampilan salah satu peserta School Got Tallent di SMK N 6 Pontianak, Jalan 28 Oktober, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (11/8/2018) pagi. School Got Tallent ini digelar oleh Tribun Pontianak bekerjasama dengan Yamaha.
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Foto bersama sejumlah panitia pelaksana School Got Tallent di SMK N 6 Pontianak, Jalan 28 Oktober, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (11/8/2018) pagi. School Got Tallent ini digelar oleh Tribun Pontianak bekerjasama dengan Yamaha.
. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Sejumlah siswa-siswi SMK Negeri 6 Pontianak saat menghadiri acara School Got Tallent di SMK N 6 Pontianak, Jalan 28 Oktober, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (11/8/2018) pagi. School Got Tallent ini digelar oleh Tribun Pontianak bekerjasama dengan Yamaha
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Sejumlah siswa-siswi SMK Negeri 6 Pontianak saat menghadiri acara School Got Tallent di SMK N 6 Pontianak, Jalan 28 Oktober, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (11/8/2018) pagi. School Got Tallent ini digelar oleh Tribun Pontianak bekerjasama dengan Yamaha
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Workshop yang digelar Tribun Pontianak dalam rangkaian acara School Got Tallent di SMK N 6 Pontianak, Jalan 28 Oktober, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (11/8/2018) pagi. School Got Tallent ini digelar oleh Tribun Pontianak bekerjasama dengan Yamaha.
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Sejumlah siswa-siswi SMK Negeri 6 Pontianak saat menghadiri acara School Got Tallent di SMK N 6 Pontianak, Jalan 28 Oktober, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (11/8/2018) pagi. School Got Tallent ini digelar oleh Tribun Pontianak bekerjasama dengan Yamaha. TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Tim dari dealer Yamaha foto bersama pada acara School Got Tallent di SMK N 6 Pontianak, Jalan 28 Oktober, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (11/8/2018) pagi. School Got Tallent ini digelar oleh Tribun Pontianak bekerjasama dengan Yamaha.
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Penyerahan hadiah kepada pemenang dalam event School Got Tallent di SMK N 6 Pontianak, Jalan 28 Oktober, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (11/8/2018) pagi. School Got Tallent ini digelar oleh Tribun Pontianak bekerjasama dengan Yamaha.
TRIBUN PONTIANAK/ANESH VIDUKA
Foto bersama sejumlah panitia pelaksana School Got Tallent di SMK N 6 Pontianak, Jalan 28 Oktober, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (11/8/2018) pagi. School Got Tallent ini digelar oleh Tribun Pontianak bekerjasama dengan Yamaha.
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Penulis: Anesh Viduka
Editor: Jamadin
Sumber: Tribun Pontianak
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