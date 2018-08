Penuhi Sasaran Konservasi Keanekaragaman Hayati, Fakultas Kehutanan Untan Lakukan Hal Ini

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nur Imam Satria

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Center for International Forestry Research (CIFOR), Center for Research in Agroforestry (ICRAF), dan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, bekerja sama untuk menjawab tantangan dalam meningkatkan potensi pohon di lahan pertanian atau Tree on Farm (TonF) menggelar Kegiatan lokakarya yang diadakan di Hotel Mercure Jln. A. Yani Pontianak, Rabu (8/8/2018).

Kegiatan lokakarya ini melibatkan lebih dari 40-50 orang yang mewakili pemangku kepentingan baik dari instansi pemerintah daerah, provinsi, wakil pemerintah daerah kabupaten, akademisi, LSM, perusahaan, serta lembaga penelitian dan pembangunan.

Kegiatan lokakarya ini adalah bentuk kegiatan pendahuluan yang bertujuan untuk memahami kemajuan implementasi komitmen Pemerintah Indonesia didalam menjalankan strategi dan rencana aksi konservasi keanekaragaman hayati.

Yang kedua memahami berbagai tipologi bentuk-bentuk pengelolaan pohon di lahan milik/pertanian dan berbagai skema pendukung pendanaannya, dan yang terakhir menyepakati rencana tindak lanjut kegiatan dalam rangka proyek Tong dan partisipasi pemangku kepentingan dalam menentukan prioritas kegiatan, pemilihan lokasi dan panduan pilihan intervensi TonF dan instrumen dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Tujuan diadakannya lokakarya sebagai pendahuluan dari kegiatan Peningkatan Potensi Pohon di Lahan Pertanian dalam Memenuhi Sasaran Konservasi Keanekaragaman Hayati di Tingkat Nasional dan Global, maka ICRAF, CIFOR, dan Fakultas Kehutanan Untan, berharap hasil dari lokakarya itu para pihak diharapkan dapat memperoleh pemahaman tentang kemajuan terkait dengan implementasi strategi dan rencana aksi konservasi keanekaragaman hayati.

Serta melalui proyek TonF di wilayah Kalimantan Barat ini, diharapkan para pemangku kepentingan yang relevan dapat mendukung dan berpartisipasi langsung dalam kegiatan penelitian TonF selama proyek berlangsung yaitu dari tahun 2018 ini hingga 2021 nanti. Masukan serta saran-saran dari para pemangku kepentingan, lokasi penelitian di wilayah Kalimantan Barat dan peran dari para multipihak dalam kegiatan penelitian ini.