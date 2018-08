Nippon Spot Less Plus, Produk Istimewa Nippon Paint Dengan Harga Terjangkau di Studio Bangunan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Nippon Spot Less Plus jadi varian terbaru cat Nippon Paint yang tersedia di Studio Bangunan. Bertandang ke supermarket bahan bangunan pertama di Kubu Raya ini, konsumen pastinya kian dimanjakan dengan keberadaan yang membuat pilihan kian lengkap.

"(Nippon Spot Less Plus) Ini pelengkap produk Nippon Spot Less yang sudah ada sebelumnya. Jadi konsumen bisa punya lebih banyak pilihan cat berkualitas saat berbelanja di Studio Bangunan," ujar Sales Staff Nippon di Studio Bangunan, Sri Winarti (29), Kamis (09/08/2018).

Sri menjelaskan, ada beberapa kelebihan yang ditawarkan cat anyar ini. Seperti kemampuannya menahan noda cair agar tidak menempel pada dinding.

"Kelebihannya, noda, bahkan noda cairpun tidak akan menempel di dinding. Ini memungkinkan berkat pengaplikasian teknologi Stain Guard pada cat ini," jelasnya.

Keistimewaan lain yang bisa didapatkan jika menggunakan cat ini, katanya, adalah kemampuan anti bakterinya. Keistimewaan ini, berkat pengaplikasian teknologi Silver Ion pada cat, sehingga anti bakteri.

Dengan demikian, cat bisa pula berfungsi melindungi dinding dan ruangan dari berbagai serangan jenis kuman. Selain itu, catnya juga tidak berbau, sehingga aman bagi keluarga.

"Cat ini juga sangat ramah lingkungan. Sebab, kadar B Organik Compoundnya yang sangat rendah, hanya 0.01 gram / liter," katanya lagi.

Dengan segala keistimewaan itu, cat satu ini sangat direkomendasikan untuk kamar, tempat bermain, pusat perawatan anak, sampai sekolah. Juga melapisis sisi dinding dapur, pantry, restoran, dan food court.

"Bahkan juga sangat cocok untuk dinding rumah sakit. Akan sangat baik karena kemampuan anti bakteri dan anti nodanya," sambungnya.

Cat teranyar inipun di Studio Bangunan disediakan dalam beberapa pilihan kemasan. Mulai dari 1 liter, 2,5 liter, dan juga 20 liter.

Harganya, pastinya akan sangat kompetitif. Hanya berkisar antara Rp 112 ribuan sampai Rp 1,5 jutaan saja per kemasan, tergantung pilihan ukuran kemasan.

Keberadaan produk inipun jelas menjadikan pilihan konsumen kian lengkap saat berburu produk Nippon Paint di Studio Bangunan. Pasalnya, semua produk-produk terbaik dari brand cat ternama satu ini, tersedia di supermarket bahan bangunan satu ini.

"Mulai dari cat interior, eksterior, cat minyak, waterproofing, dan tipe lainnya dari Nippon Paint, semuanya nyaris tersedia Studio Bangunan. Jadi, pastinya pilihannya akan sangat lengkap," lanjutnya.

Konsumenpun bahkan akan dimanjakan dengan harga yang sangat ekonomis. Apalagi, banyak promo-promo menarik yang biasa digulirkan di supermarket bahan bangunan berlokasi di Jalan Sungai Raya Dalam tepat di depan RSUD Soedarso Pontianak itu.