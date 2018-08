LIVE STREAMING Celtic Vs AEK Athens: Qualification Champions League.....................................

Celtic Vs AEK Athens

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Celtic Vs AEK Athens digelar Kamis (/8/2018) mulai pukul 01.21 WIB.

Untuk menyaksikan laga tersebut, klik link live streaming berikut:

Celtic melanjutkan perjalanan epik mereka menuju tahap grup Liga Champions pada Rabu malam dengan leg pertama babak kualifikasi ketiga melawan AEK Athens.

Tim asuhan Brendan Rodgers memulai musim Liga Primer Skotlandia dengan kemenangan atas Livingston pada Sabtu sehingga percaya diri untuk masuk ke pertandingan ini di depan fans mereka sendiri.

Celtic dalam pertandingan terakhir belum pernah terkalahkan.

Dengan perfoma terbaik, tentu menjadi syarat untuk menunjukan bahwa mereka layak tampil di Liga Champions.

AEK ATHENS sendiri masih dalam kondisi yang siap tempur.

Pada laga melawan Galatasaray beberapa hari lalu, mereka menang 3 – 2.

Tentu laga ini menarik untuk ditonton. Sejarah baru mungkin bisa saja tercipta di Liga Champions musim ini.

5 dari Pertandingan Celtic di liga :

(CLF) 14/07/18 Celtic 4 – 1 Standard Liège

(UCL) 19/07/18 Celtic 3 – 0 Alashkert

(UCL) 26/07/18 Celtic 3 – 1 Rosenborg

(UCL) 02/08/18 Rosenborg 0 – 0 Celtic

(PRE) 04/08/18 Celtic 3 – 1 Livingston

5 dari Pertandingan AEK ATHENS di liga :

(CUP) 13/05/18 AEK Athens 0 – 2 PAOK

(CLF) 08/07/18 Miedz Legnica 1 – 0 AEK Athens

(CLF) 13/07/18 AEK Athens 0 – 0 AEK Larnaca

(CLF) 22/07/18 Atromitos 0 – 0 AEK Athens

(CLF) 01/08/18 AEK Athens 3 – 2 Galatasaray

Bursa over under : 2 1/4

Prediksi Skor akurat Celtic Vs AEK ATHENS

Celtic 1 – 0 AEK ATHENS