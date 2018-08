Jadi Pilihan Teratas Konsumen Indonesia, JNE Raih 3 Penghargaan Bergengsi Tahun 2018

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menjadi perusahaan jasa pengiriman ekspres dan logistik adalah tanggung jawab besar yang diemban JNE. Pengembangan bisnis terus dilakukan dengan meningkatkan kapabilitas sektor-sektor penting agar kualitas pelayanan prima terjaga, sehingga dapat selalu bermanfaat bagi seluruh pelanggan, mau pun para mitra.

Dalam melakukan inovasi dan pengembangan, JNE terus berupaya agar dapat melibatkan masyarakat luas agar terbentuknya ekosistem yang dapat menghasilkan kolaborasi yang bermanfaat. Oleh karena komitmen untuk berkontribusi secara nyata untuk kemajuan bersama tersebut, JNE meraih 3 Penghargaan bergengsi karena menjadi merek teratas pilihan pelanggan dan dalam hal kualitas pelayanan di bidang jasa pengiriman ekspres atau kurir.

Untuk keempat kalinya sejak tahun 2015, JNE kembali dianugrahi penghargaan "TOP Brand Award 2018" untuk kategori Courier Service pada hari Kamis yang lalu, (26/07). Penghargaan tersebut merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Majalah Marketing dan Frontier Group, untuk brand-brand terpercaya yang sukses mencapai puncak serta mempertahankan ekuitasnya dalam membangun “Top of Mind Share, Top of Market Share and Top of Commitment Share”.

Acara tersebut berlangsung di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta dan penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Handi Irawan D (CEO Frontier Group dan Founder Top Brand) kepada Mayland Hendar Prasetyo selaku Head Of Marketing Communication Division JNE.

Selain penghargaan Top Brand Award, Pada hari Kamis (2/8), JNE juga dianugerahi penghargaan "Service Quality Award 2018" dengan grade tertinggi "DIAMOND" untuk kategori Courier oleh Majalah Service Excellence untuk yang ketiga kalinya dalam acara tahun ini yang digelar di Hotel Mulia Senayan, Jakarta.

Penghargaan tersebut diberikan setelah survei yang dilakukan dengan sistem Carre Service Quality Monitoring. JNE meraih nilai tertinggi dalam hal kualitas pelayanan kepada customer dibanding dengan perusahaan sejenis lainnya. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Anang Ghozali (Managing Editor Majalah Service Excellence) kepada Samsul Djamaludin selaku VP Of Quality Assurance JNE.

Masih berkaitan dengan kualitas pelayanan, untuk kedua kalinya JNE meraih “The Best Contact Center Indonesia 2018” yang berlangsung Hotel Bidakara, Jakarta Jum’at (03/08). Dalam ajang penghargaan untuk mengapresiasi kinerja contact center sebagai salah satu frontliner perusahaan dalam memberikan pelayanan secara langsung kepada pelanggan ini, JNE dianugrahi dua penghargaan sekaligus yaitu The Best Contact Center Operations dan The Best Employee Engagement.

Penghargaan tersebut diberikan langsung kepada Cahyadini selaku Head Of Customer Care Division. M Feriadi, Presiden Direktur JNE, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kepercayaan semua pelanggan setia di seluruh Indonesia, sehingga JNE dianugerahi kembali TOP Brand Award 2018, Service Quality Award 2018 dan ICCSA Best Contact Center 2018 untuk kategori perusahaan jasa pengiriman ekspres dan logistik.

Rasa syukur dari berbagai pencapaian tersebut, JNE wujudkan dengan komitmen serta semangat ‘Connecting Happiness’ dalam menghantarkan kebahagiaan, bukan hanya amanah pengiriman paket para pelanggan, tapi juga hal-hal lain yang dapat mendukung kemajuan bersama di segala bidang.

Feriadi menambahkan bahwa penambahan jumlah titik layanan dengan target 10%-15% untuk menambah kapabilitas perusahaan, terus dilakukan agar pelanggan setia dapat semakin mudah menjangkau titik-titik layanan JNE yang tersebar di seluruh nusantara.

“Selain itu persiapan pembangunan Mega Hub sebagai sorting center dengan mesin berteknologi tinggi akan dioperasikan di tahun 2019 untuk mengantisipasi ledakan kiriman konsumen yang berasal dari ecommerce dan UKM yang mengalami peningkatan setiap tahunnya”, ungkapnya.