Kadis Beberkan Alokasi Pupuk Subsidi Tak Sebanding Dengan Kebutuhan Petani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat Heronimus Hero mengatakan total alokasi pupuk subsidi Kalimantan Barat pada tahun 2018 mencapai sekitar 156 ribu ton lebih.

Pupuk subsidi itu terdiri dari pupuk Urea, SP36, NPK, ZA dan pupuk organik. Pupuk-pupuk subsidi diperuntukan untuk sub sektor pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan tambak.

“Total alokasi pupuk subsidi sekitar 156 ribu ton lebih. Sementara itu, Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) petani yang diajukan banyak. Seleksi ditentukan oleh masing-masing Kabupaten/Kota dan tim verifikasi teknis,” ungkapnya kepada Tribun Pontianak, Rabu (8/8/2018).

Ia mengatakan kebijakan pupuk bersubsidi berlaku secara nasional. Heronimus tidak menampik alokasi pupuk subsidi tidak sebanding dengan tingkat kebutuhan masyarakat petani.

“Yang pasti, alokasi pupuk subsidi memang terbatas dibanding kebutuhan,” terangnya.

Berdasarkan informasi yang diterima oleh pihaknya, faktor utama Pemerintah Pusat (Pempus) tidak bisa memenuhi usulan sesuai RDKK adalah masalah ketersediaan anggaran.

“Karena pupuk subsidi, artinya pemerintah membayar sebagian besar biaya pupuk tersebut. Sehingga, masyarakat bisa membeli dengan harga murah,” katanya.

Pupuk Urea misalnya, jika non subsidi harganya mencapai Rp 8.000 per Kilogram (Kg). Namun jika subsidi, harga pupuk Urea hanya sekitar Rp 2.000 per Kg.

“Artinya, pemerintah harus membayar Rp 6.000 rupiah ke produsen pupuk. Nah, kalikan saja dengan jumlah pupuk yang disubsidi pemerintah secara nasional. Maka, jumlahnya sangat besar,” paparnya.

Ia mengakui pemahaman masyarakat tentang pupuk bersubsidi juga terkadang kurang tepat. Seyogyanya, pupuk subsidi disiapkan pemerintah untuk diprioritaskan bagi petani kategori kurang mandiri.

Petani kategori sudah mandiri dan mampu, kata Heronimus, sebaiknya menggunakan pupuk non subsidi agar subsidi pemerintah tepat sasaran.

“Pupuk non subsidi tersedia di pasaran. Jadi, tidak semua pupuk yang ada di pasar itu disubsidi,” pungkasnya.