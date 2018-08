Jadwal Penyisihan Grup LFP Hari Ini

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Zulkifli

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Laga penyisihan grup Liga Futsal Pelajar (LFP) se Kalbar masih berlangsung sengit.

Tim-tim sekolah masih bersaing untuk lolos ke babak berikutnya dalam pertandingan yang akan berlangsung di GOR Pangsuma Pontianak Rabu (8/8/2018) pukul 13.00 WIB.

Baca: Kreativitas Suporter Dari Masing-masing Sekolah Akan Semarakan LFP

Baca: Berikut Jadwal Pertandingan LFP Hari Ini

Adapun sejumlah laga tersebut di antaranya :

- SMPN 14 Pontianak Vs SMPN 13 Sungai Raya,

- SMPN 3 Pontianak Vs SMPN 1 Rasau Jaya

- SMPN 3 Ambawang Vs SMPN 11 Pontianak,

- SMA Bawari Vs SMA Haruniah

- SMA Gembala Baik Vs SMA 2 Pontianak

- MAN 3 Pontianak Vs SMAN 1 Ambawang - SMAN 3 Pontianak Vs SMA 10 Pontianak

- SMA Maranatha Vs SMAN 8 Pontianak

- SMA Santun Untan Vs SMA 6 Pontianak.