Rider Honda Community Sukseskan Trackday 2018

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, Singkawang - Dalam rangka memberikan wawasan kepada bikers terkait dunia balap, Astra Motor Pontianak selaku Main Dealer Kalimantan Barat menggelar event edukasi balap untuk pecinta Honda CBR dengan menggelar Track Day Honda CBR Community di Kota Singkawang.

Track Day Honda CBR Community mengajak para pecinta Honda CBR untuk merasakan langsung performa tinggi motor berkonsep Total Control di lintasan sirkuit balap.

Para bikers dapat memacu serta berakselerasi di sirkuit dengan panduan para pebalap berpengalaman.

Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 05 Agustus 2018 ini mengusung tema “Let’s Joy The Total Control”. Kegiatan ini digelar Astra Motor Pontianak bersama IMI Kalbar yang di dukung langsung PT.

Astra Honda Motor (AHM) selaku pemegang ATPM sepeda Motor Honda.

Acara ini dilaksanakan di Sirkuit Pasir Panjang, Singkawang dengan panjang sirkuit sekitar 1,3 KM dalam 1 X putaran. Sirkuit Pasir Panjang Singkawang ini juga merupakan salah sirkuit terbaik yang dimiliki Kalimantan Barat yang sering digunakan untuk kejuaraan motor regional maupun nasional.

Ada beberapa katagori yang dapat di ikuti para rider motor, yakni Class CBR250RR, Class CBR150R, dan Class Supermoto CRF150L dengan total peserta 85 rider. Manager Marketing, Suryanto Wirawan mengatakan Track Day Honda CBR Community merupakan ajang berbagi pengalaman sensasi balap kepada pecinta motor sport Honda CBR series.

Pada kegiatan ini Astra Motor juga membekali para bikers dengan kemampuan teknis dalam memacu motornya di sirkuit dan tetap memperhatikan keselamatan berkendara.

“Semakin banyaknya pecinta motor sport Honda CBR series di Kalimantan Barat menginspirasi Astra Motor untuk kembali mengajak komunitas All New Honda CBR250RR dan New Honda CBR150R yang mengusung konsep ‘Total Control’ untuk merasakan kesenangan berkendara di track sirkuit yang telah ditentukan,” ujar Suryanto.

Pada kegiatan Track Day Honda CBR Community, para bikers mendapatkan teori balap yang akan disampaikan langsung oleh pebalap binaan Astra Motor Recing Team (ART) yakni Yosie Legissadewo yang telah memiliki prestasi di tingkat regional maupun nasional.

Pada kesempatan ini pebalap akan memberikan teori teknik-teknik balap seperti speeding, cornering, dan braking. Setelah mendapatkan pembekalan dari pebalap maka para bikers dapat mempraktekan teori yang sudah didapatkan dengan mengikuti fun ride di sirkuit yang telah ditentukan.

Saat melakukan fun ride, pebalap akan melakukan evaluasi terhadap aksi para bikers di lintasan balap. Berdasarkan evaluasi ini, para bikers yang beruntung untuk katagori CBR250RR dan katagori CBR150R bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Indonesia CBR Raceday 2018 yang rencananya tahun ini akan digelar di Sentul International Circuit, Jawa Barat.