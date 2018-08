Prediksi Skor Akhir Real Madrid Vs AS Roma ICC 2018: Live TVRI dan Live iNews TV ......................................

Real Madrid Vs AS Roma

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal Real Madrid Vs AS Roma di ICC 2018 akan digelar Rabu (8/8/2018).

Laga ini akan disiarkan secara langsung di TVRI dan iNews TV pukul 07.05 WIB.

Berikut link live streaming Real Madrid Vs AS Roma: Live streaming Real Madrid Vs AS Roma.

Real Madrid sejauh ini sudah memainkan dua pertandingan Piala Champions Internasional (ICC) 2018.

Hasilnya, mereka kalah dalam pertandingan pertama melawan Manchester United 2-1 dan di pertandingan kedua, mereka tampil dengan performa luar biasa 3-1 melawan juara Serie A, Juventus.

Marco Asensio mencetak dua gol dalam pertandingan melawan Juventus, setelah datang sebagai pemain pengganti.

Dia mengubah jalannya pertandingan.

Gareth Bale juga mengambil tanggung jawab dan mencetak gol pembuka untuk tim mereka.

Asensio dan Bale bersama memastikan absennya Ronaldo tidak terasa dalam serangan.

Pemain tersebut bakal kembali menjadi kunci Real Madrid menghadapi AS Roma.