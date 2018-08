Berikut Jadwal Pertandingan LFP Hari Ini

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Zulkifli

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Hari kedua perhelatan Liga Futsal Pelajar (LFP) Selasa (7/8/2018) menyajikan pertandingan yang tak kalah seru.

Dikategori SMP akan dimulai pada pukul 13.00 WIB, akan tersaji laga antara SMPN 12 Pontianak melawan SMPN 16 Pontianak.

Kemudian dilanjutkan MTS Darunnaim melawan MTS Al Mumtaz, kemudian dilanjutkan SMPN 9 Pontianak melawan SMPN 21 Pontianak.

Berikut jadwal lengkap selanjutnya pukul 15.30

- SMAN 5 Vs SMA Bawari

- SMA Taman Mulia Vs SMAN 3 Pontianak

- SMAN 8 Pontianak Vs SMKN 3 Pontianak

- SMA Immanuel Vs SMAN 7 Pontianak

- SMAN Santun Untan Vs MA Rahmatan

- SMA F Asisi Vs SMAN 4 Pontianak.