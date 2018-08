Antre Panjang Solar Subsidi di SPBU Kota Pontianak, Hartono Azas Harap Pemerintah Segera Cari Solusi

Anggota Komisi C DPRD Kota Pontianak Hartono Azas

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hamdan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota Komisi C DPRD Kota Pontianak Hartono Azas menilai terjadinya antrean panjang kendaraan besar seperti truk, bus dan tronton untuk mendapatkan solar yang telah terjadi beberapa waktu terakhir lantaran penyaluran BBM jenis solar bermasalah khususnya di Kota pontianak.

Menurutnya Antrian panjang terjadi disejumlah SPBU karena adanya Disparitas harga antara Solar Subsidi Rp. 5.600 per liter dgn Non subsidi/industri Rp.11.000 per liter.

Ia khawatir ada oknum yang mencoba mengambil peluang membeli solar subsidi dengan jumlah yang banyak Karna selisih harga.

Beli Harga subsidi di SPBU dan jual ke Industri dengan harga Rp. 11.000.

"Perlu diinvestigasi apakah pasokan dari Pertamina untuk jenis solar di SPBU tak cukup atau hal lain," ujarnya.

Ia meminta intitusi terkait di level pemerintah maupun pertamina tidak membiarkan hal tersebut berlarut-larut sehingga Angkutan umum dan masyarakat umum dan kecil dirugikan karena tidak mendapatkan BBM bersubsidi dari pemerintah.

"Yang berhak mendapatkan harga BBM itu masyarakat tak mampu. Jangan sampai ke masyarakat tak berhak. Saya Harap Pemerintah segera cari solusi atas persoalan tersebut karena hal tersebut telah berlangsung sekitar 3 minggu lalu," ujarnya.