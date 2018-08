Sedang di Bali, Kepanikan Landa Dua Artis Ini Saat Gempa Lombok Terjadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Gempa bermagnitudo 7 yang berpusat di Lombok utara pada Minggu (5/8/2018) terasa hingga Bali.

Gempa terasa di Bali sekitar pukul 19.00 Wita.

Dari banyak berita yang sudah ditulis diberbagai media, guncangan keras terasa di Denpasar, Gianyar, Karangasem bahkan sampai ke Buleleng.

Hal itu membuat warga Bali lari berhamburan keluar rumah.

Termasuk keluarga Nana Mirdad yang saat ini tinggal dan menetap di Pulau Dewata.

Dilihat dari postingan story akun Instagramnya, artis 33 tahun ini membagikan kondisi saat terjadi gempa.

"Oh my God ini gempa terbesar yang kita rasain selama kita tinggal di Bali, ini pada lari semuanya keluar, pada nangis anak-anak di belakang sini juga." ujar Nana sembari terus bersama anak-anaknya.

Keluarga Nana Mirdad masih panik pasca gempa. (Instagram Story/nanamirdad_)

Air kolam renang rumah Nana Mirdad meluber hingga keluar saking cukup besarnya goncangan yang terjadi.

Suaminya Andrew White pun tetap terjaga hingga malam kalau-kalau terjadi gempa susulan.

"Still trying to recover from the shock. Never experienced an earthquake so big before...

Hopefully all of us are safe tonight.."