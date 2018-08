Leadership Generasi Muda, AIESEC dan Kontribusi Terhadap Isu Global

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Leadership atau kepemimpinan jadi fokus utama yang dikembangkan di Association Internationale Des Etudiants En Sciences Economiques et Commerciales (International Association of Students in Economic and Commercial Sciences - AIESEC). Termasuk di AIESEC Untan.

"AIESEC ini adalah organisasi kepemimpinan. Core (konsep inti) nya adalah leadership di kalangan anak-anak muda di seluruh dunia," ungkap Vice President of Incoming Global Volunteer AIESEC Untan, Candra Kurniawan (20), Sabtu (04/08/2018) lalu.

Sebagai organisasi internasional berbahasa Inggris sebagai pengantar, AIESEC sejauh ini sudah ada di 148 negara di seluruh dunia.

Adapun di Indonesia, berpusat di Jakarta.

Khusus di Kalimantan, AIESEC sejauh beroperasi di dua wilayah. Pertama di Kalbar dengan AIESEC Untan, dan di Kaltim di Unlam.

Dengan leadership sebagai konsep utama itu, para generasi muda, khususnya mahasiswa yang tergabung d idalamnya bisa mengambil peran nyata. Khususnya dalam isu-isu global.

Bergerak bersama lintas batas negara. Sehingga kontribusi yang diberikan bisa jauh lebih besar dan berdampak lebih luas.