Kuliah S1 Jurusan Ilmu Komunikasi, Ruben Onsu Ditegur Oleh Dosen Gara-gara Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Status selebritas yang disandang presenter Ruben Onsu ternyata tak membuatnya bisa lolos dari teguran dosen.

Gara-garanya ia telat saat ujian susulan mata kuliah Komunikasi Pemasaran, Senin (6/8/2018).

Saat ini, suami Sarwendah ini merupakan mahasiswa semester empat Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Bung Karno (UBK).

"Ya biasalah ditegur-tegur mah. 'Jangan jadikan kami yang kedua dong', gitu. Aku buru-buru banget tadi, telat 15 menit," kata Ruben saat ditemui di UBK, Jakarta Pusat, Senin siang.

Ayah satu anak ini sudah merasa was-was sebelum ujian, ia khawatir tak diperbolehkan masuk karena terlambat.

Apalagi ujian hari ini adalah ujian susulan dan dia satu-satunya peserta.

"Aku ujian sendiri tadi, enggak ada lagi yang lain. Tadi saya udah ragu, makanya saya buru-buru tuh... aduh dikasih masuk apa enggak ya. Udah gue telat, susulan pula," kata Ruben.

Namun, bukan Ruben Onsu namanya jika tak bisa mengatasi masalah seperti itu.

Meski mendapat teguran, ia berusaha menghadapinya dengan tenang dan sedikit candaan.

"Saya bilang 'maaf Pak baru 15 menit, belum satu jam he he he'. Ya sedikit-sedikit dikasih becandalah biar enggak terlalu tegang banget. Tapi pas udah duduk pas lagi diocehin ya gue diem aja enggak gue lain, 'siap Pak, iya Pak'," ujarnya.

Ruben juga mencoba menjelaskan mengenai pekerjaannya yang padat sehingga mempengaruhi jadwal kuliahnya.

"Saya minta maaf. 'Saya kan juga tugasnya menghibur masyarakat' he he he. Ya mungkin karena beliau juga mengerti kondisi saya. Cuma peringatan terakhirnya adalah jangan diulangi lagi ya. Karena mau masuk semester empat," ujar Ruben. (Andi Muttya Keteng Pangerang)

