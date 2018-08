Arturo Vidal Tak Sabar Bermain Bersama Para Bintang Barcelona

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Arturo Vidal mengaku sudah tak sabar untuk merumput bersama pemain sekelas Lionel Messi, Luis Suarez, atau Sergio Busquets dalam satu tim di FC Barcelona seusai didatangkan dari Bayern Muenchen pada bursa transfer musim panas 2018.

Vidal telah tiba di Barcelona, Minggu (5/8/2018) pukul 10.00 malam waktu setempat atau Senin dini hari WIB.

Setibanya di Stadion Camp Nou, pemain asal Cile itu menjalani sesi foto mengenakan kaos Barcelona.

Dia berfoto di depan lambang klub laiknya pemain baru Barcelona ketika akan diperkenalkan.

Dilansir dari situs web resmi klub, Vidal akan melakukan penandatanganan kontrak pada hari ini pukul 12.30 atau Senin sore WIB di ruang presidensial Stadion Camp Nou.

Vidal akan menjalani sesi jumpa pers pertamanya sebagai pemain Barcelona pada pukul 14.15 di Auditorium 1899.

Meski belum secara resmi diperkenalkan kepada fan Barcelona, Vidal sudah lebih dulu mengungkapkan antusias dan semangatnya menjadi pemain tim berjulukan Blaugrana.

Bahkan, gelandang asal Cile berusia 31 tahun ini begitu bersemangat untuk dapat menjadi rekan setim sang megabintang Lionel Messi.

"Jujur saya sangat senang. Saya sudah tak sabar untuk berlatih bersama rekan satu tim, mengenakan seragam terkenal ini, dan melakukan hal-hal penting di sini," kata Vidal seperti dilansir dari situs resmi Barcelona.

"Saya senang bisa bermain bersama Messi, Suarez, dan Sergio Busquets. Mereka semua pemain hebat," ujar dia.

Arturo Vidal diboyong Barcelona dari Bayern Muenchen. Untuk mendapatkannya, Barcelona diberitakan sejumlah media harus mengeluarkan total biaya 30 juta euro atau sekitar Rp 503 miliar. (*)

