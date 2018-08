Persib Torehkan Catatan Gemilang, Tak Hanya Kokoh di Puncak Klasemen Liga 1..............................

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Persib Bandung saat ini menjadi pemuncak klasemen sementara Liga 1 musim kompetisi 2018.

Persib Bandung tercatat telah mengemas 35 poin hasil dari 19 laga yang telah dijalani.

Tim besutan Mario Gomez itu unggul lima poin dari tim yang menghuni posisi peringkat kedua klasemen, yakni Madura United.

Sementara itu, PSM Makassar berada di peringkat ketiga dengan torehan 30 poin, sedangkan Bali United di peringkat keempat dengan raihan 29 poin.

Raihan poin Serdadu Tridatu itu sebenarnya sama dengan penghuni peringkat lima, Barito Putera.

Kembali ke Persib Bandung, prestasi yang ditorehkan Maung Bandung saat ini ternyata tidak hanya menjadi pemuncak klasemen sementara Liga 1 musim 2018 semata.

Persib tercatat menjadi satu-satunya tim Liga 1 2018 yang belum terkalahkan selama tujuh laga beruntun.

Tim berjulukan Maung Bandung itu tak terkalahkan sejak laga melawan PSIS Semarang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, (8/7/2018).

Saat itu Persib Bandung menang dengan skor 1-0 melawan tim asal kota Semarang itu.

Berikut hasil tujuh laga Persib yang tak terkalahkan secara beruntun.

Persib Vs Sriwijaya FC, 2-0 (4/8/2018)

PS Tira Vs Persib, 2-3 (30/7/2018)

Persebaya Vs Persib, 3-4 (26/7/2018)

Barito Putera Vs Persib, 2-2 (22/7/2018)

Persib Vs Persela, 1-0 (16/7/2018)

Perseru Vs Persib, 0-0 (12/7/2018)

Persib Vs PSIS Semarang (8/7/2018)