Tindak Pelanggaran Kelebihan Muatan, UPPKB Kalbar Beri Sanksi Ini

Citizen Reporter

Suci Nurul Baiti

TRIBUNPONTIANA.CO.ID, PONTIANAK - Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Siantan, Kalbar telah resmi melakukan penindakan terhadap kendaraan yang kelebihan muatan per tanggal 1 Agustus 2018 lalu.

Sebagaimana diketahui UPPKB Siantan merupakan unit yang dioperasikan untuk melakukan pengawasan terhadap kelebihan muatan dan dimensi.

Kasi Sarana Prasarana Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIV Kalimantan Barat, Bagus Panuntum Kuncoro menuturkan saat ini yang melakukan pelanggaran ialah pengusaha dan pengemudi , olehnya momen ini akan dijadikan sebagai langkah awal penyadaran.

"Rata-rata pelanggaran adalah lebih muatan (over loading), ada juga pelanggaran dimensi seperti tinggi," ucap Bagus Panuntum Kuncoro, Kamis (3/8/2018)

Pihaknya telah melakukan kegiatan sosialisasi dan penindakan untuk mewujudkaan zero over dimensi dan over load. Tujuannya untuk memberi sosialisasi kepada pengusaha dan supir agar mentaati aturan yang ada.

"Pelaksanaannya dimulai 1 Agustus dan serentak dilakukan oleh BPTD se Indonesia.

Kita menyadari masih perlu adanya sosialisasi yang intens terhadap pengusaha dan t supir terkait masalah ketertiban ini. Kita libatkan juga semua stake holder untuk menciptakan zer over," harapnya.

Ia berharap untuk para petugas UPPKB harus tetap eksis dalam melaksanakan tugas dan untuk para pengemudi dapat mentaati dan tertib pada aturan karena inti dari semuanya ialah keselamatan. Karena kalo pengemudi mengabaikan muatan dan dimensi itu jiwanya juga akan terabaikan.

"Biasanya yang bandel itu pengemudi bawa batu, kalo udah jam kegiatan dia stop di tepi jalan. Nah itu yang buat macet. Mereka takut di tahan karena bawa muatan batu lebih," pungkasnya.