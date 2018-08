Pentas Seni, Program Unggulan di TK Kinderworld

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pentas seni merupakan tempat bagi anak anak untuk menunjukkan kemampuannya, guna meningkatkan keberanian dan percaya diri.

Pentas seni sendiri, menjadi agenda setiap akhir semester di TK Kinderworld.

Beragam keahlian anak yang ditampilkan, seperti bernyanyi, menari, bermain musik, berpuisi dan lain sebagaianya.

Pada Juni lalu, Kinderworld kembali mengadakan pentas seni akhir semester dengan mengusung Tema FIFA World Cup .

“Kita pilih tema ini karna lagi happening, dan kita juga ingin mengikuti perkembangan, trend jaman sekarang. Dan terlebih lagi ini jarang,” tutur Yosi Noveny, staff administrasi dan kurikulum TK Kinderworld.

Pentas Seni TK Kinderworld (TRIBUNFILE/IST)

Walaupun mengusung tema Fifa World cup, konten yang terdapat didalam nya tidak lepas dari program program yang ada di Kinderworld.

Terdapat penampilan Tari, dari kelas Extra Tari, Kelompok Bernyanyi dari Kelas Extra Bernyanyi, Penampilan Musik Pianika, Angklung dan Kolintang dari kelas Extra Musik.

Dan juga penampilan dari setiap kelas utama yang ada di TK Kinderworld.

“Besar harapan, ini dapat menjadi latihan mental pada anak anak untuk berani tampil didepan umum. Karena anak anak ini sangat berpotensi, dilatih dan dibimbing dengan baik mereka akan semakin berkembang,” imbuhnya.

Pentas seni di TK Kinderworld ini sendiri mengusung tema yang berbeda beda setiap semesternya, dan juga ada penghargaan untuk murid murid yang berprestasi seperti The Best English Speaker, The Best Mandarin Speaker, The Best Attitude dan lain sebagainya.

Gunanya untuk menstimulasi anak dan menamkan rasa cinta akan sekolah dan mau belajar sejak dini.

Pentas seni kinderworld dilaksanakan setiap akhir semester pada bulan Juni dan Desember setiap tahunnya.

Perfomance keseluruhan siswa siswi TK Kinderworld (TRIBUNFILE/IST)

