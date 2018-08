Gelar Pengajian Jelang Pernikahan, Tasya Kamila Tampil Memukau, Ini Foto-fotonya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berbagai persiapan pernikahan telah dilakukan oleh pasangan Tasya Kamila dan Randi Bachtiar jelang pernikahan mereka.

Setelah beragam foto prewedding dengan tema dan konsep unik serta video pre-wedding yang sukses bikin penonton baper, tiba saatnya untuk adakan pengajian.

Di acara pengajian ini pun Tasya Kamila tampak memukau dengan pakaian serba putih.

Tasya Kamila tampil sederhana namun memesona bak malaikat.

Tampil Bak Malaikat

Tasya Kamila (Instagram/ dierabachir)

dierabachir : Looking angelic, @tasyakamila in all white ready for her pre-wedding #pengajian.

We're counting down on #TasyaRandiJourney wedding coming up! How excited are you?? Photo & Video by @dierabachir | #DB_Team #DB_Wedding

Exclusive media partner @thebridestory|Pengajian team : @Assyifa.teamsholawat|Wedding Organizer: @chandiraweddingorganizer | Decoration: @classytentdecor | Catering: @cultureroyale

Photo & Video: @dierabachir #LensedbyDIERABACHIR | MUA: @fidelhertamakeup | Dress & attire: @lacebyartkea | Shoes: @cavaprive | Buku Pengajian: @refizasouvenir | Souvenir: @mug_app

Sweet Corner: @arsawedding @namulah | @dierabachir_photography

Di acara pengajian sebelum pernikahan, Tasya Kamila tampak elegan dan segar dalam balutan gaun tertutup warn putih.

Gaun yang Tasya pakai dihiasi ornamen-ornamen seperti renda yang menawan dan tidak berlebihan.

Tasya juga menggunakan selendang yang senada dengan gaunnya untuk menudungi kepalanya.

Digarap oleh Banyak Tim

Tasya Kamila (Instagram/ dierabachir)

Acara ini melibatkan banyak pihak untuk terselenggara.

Pengajian ini pun gandeng akun Instagram @thebridestory turut serta sebagai exclusive media partner.

Make up Minimalis

Tasya Kamila (Instagram/ dierabachir)

Dengan konsep angelic dan tampil serba putih, make up yang digunakan Tasya berkonsep minimalis.

Memanfaatkan warna-warna natural seperti oranye, Tasya tampil seperti image yang selama ini digambarkan di publik: ceria, imut, menggemaskan, dan segar.

Artikel ini telah tayang di Tribunstyle.com dengan judul Penampilan Serba Putih, Tasya Kamila Gelar Pengajian Sebelum Pernikahannya, http://style.tribunnews.com/2018/08/03/penampilan-serba-putih-tasya-kamila-gelar-pengajian-sebelum-pernikahannya?