Terekam Kamera, Ashanty Sempat Melakukan Kesalahan Kecil Saat Prosesi Wisuda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Penyanyi, Ashanty, sempat melakukan kesalahan kecil saat prosesi wisudanya yang digelar pada Rabu (1/8/2018) pagi.

Momen terjadi saat Ashanty dipanggil untuk naik ke panggung.

Ia yang mengenakan toga berwarna biru datang ke seorang pria yang hendak memindahkan tali pada topi toganya.

Jika seharusnya tali topi toga dipindahkan lebih dulu lalu baru bersalaman maka berbeda dengan Ashanty.

Pada momen yang terekam tersebut, istri Anang Hermansyah justru mengulurkan tangannya lebih dulu saat tali topi toganya akan dipindahkan.

Ashanty lalu kembali menarik tangannya dan mempersilakan orang tersebut untuk memindahkan tali topinya.

Peristiwa ini sempat menimbulkan tawa kecil.

Video ini sempat diunggah di Instagram Stories milik Ashanty pada hari yang sama.

Berikut hasil tangkap layar yang diambil:

Ashanty ikuti prosesi wisuda. (Instagram/ashanty_ash)

Telah menyabet gelar master, Ashanty pun juga tak lupa untuk mengucap rasa syukur.

Melalui unggahan di Instagram, Ashanty menuangkan rasa bersyukurnya

"Alhamdulillah ya Allah.. thanks for my family, friends, my team, genkijo, for all ur prayers.. #wisudaS2 #binuswisuda58 #binusinternasiol"

Wisuda Ashanty ini juga dihadiri oleh anggota keluarganya.

Di antaranya, sang suami, Anang Hermansyah, dua anak sambungnya, Aurel dan Azriel.

Dua anaknya yang lain, Arsy dan Arsya tak terlihat ikut dalam acara tersebut.

Beragam doa dan ucapan selamat pun mengalir untuk Ashanty pada unggahannya.

