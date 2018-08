Shandy Aulia Sampaikan Klarifikasi Usai Bikin Sule Tersinggung di Ini Talk Show

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Artis cantik Shandy Alia mengaku tak ingin menyinggung masalah pribadi Sule saat menjadi bintang tamu Ini Talkshow edisi 31 Juli 2017 kemarin.

Saat itu, sebenarnya dia hanya ingin bercanda saja.

"Mengenai acara di Ini Talkshow dengan Mas Sule. Apapun ucapan saya saat acara tersebut tidak ada niatan ataupun arah yang ingin dengan sengaja berbicara serius mengenai pribadi Mas Sule," tulisnya dalam Instagram Story, Rabu (1/8/2018).

"Saya benar benar hanya bercanda," imbuhnya.

Selain itu, Shandy juga minta maaf apabila pernyataannya menyinggung perasaan Sule.

"Justru saya yang seharusnya mohon maaf bila ada ucapan saya yang membuat pihak Mas Sule tidak nyaman dan tidak berkenan saat acara talk show berlangsung," ungkap Shandy.

"Secara pribadi pun saya sudah sampaikan maaf saya dengan Mas Sule bila mungkin ucapan saya membuat ketidaknyamanan dan tidak pada tempatnya," tambah pemain Eiffel I'm in Love 2 ini.

Dia turut mendoakan semoga masalah yang dihadapi Sule bisa cepat selesai.

"So please no hard feeling. Saya doakan apapun persoalan yang dihadapi Mas Sule diberikan jalan yang terbaik dari Tuhan, " tutup Shandy.

Seperti diberitakan sebelumnya, Shandy Aulia disemprot Sule karena singgung masalah rumah tangganya.