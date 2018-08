Hadiahkan Tumpeng Raksasa di Ulang Tahun ke 10, Danuri Effendi Sebut Tribun Mitra Dekat

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Relasi antara Tribun Pontianak dan Hotel Golden Tulip Pontianak saat ini dinilai sudah sangat baik. Ada agar hubungan ini menjadi kian erat pun hadir di usia ke 10 Tribun Pontianak.

"Tribun Pontianak selama ini sudah menjalani hubungan yang baik dengan kami. Ke depan, di usia ke 10 ini, kami berharap lebih baik lagi," ungkap General Manager Golden Tulip Pontianak

Danuri Effendi, saat berkunjung ke kantor Tribun Pontianak, Rabu (01/08/2018).

Kedatangannya sendiri didampingi rombongan. Mengucapkan selamat atas ulangtahun kepada Tribun Pontianak yang jatuh pada hari ini.

Sebuah tumpeng raksasa pun dihadiahkan pihaknya kepada Tribun Pontianak. Disambut dan diterima langsung Pemimpin Redaksi Tribun Pontianak, Ahmad Suroso, dan GM Business Tribun Pontianak, Julia Lorrains.

Iapun lantas juga mendoakan kesusksesan bagi Tribun Pontianak. "Mudah-mudahan ke depan tetap menjadi media terdepan dalam menyajikan berita bagi masyarakat umum," lanjutnya.

Keberadaan Tribun Pontianak sendiri dinilainya menjadi partner penting bagi pihaknya. Utamanya sebagai media untuk komunikasi.

"Dari yang belum tahu jadi tahu. Tamu-tamu juga banyak membaca Tribun Pontianak selama check in - check out process. Bahkan juga kami distribusikan di beberapa kamar yang sifatnya on request," pungkasnya.