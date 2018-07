9 Laga Menarik Tersaji di Liga 1 Akhir Pekan Ini, Persib vs Sriwijaya, Berikut Jadwal Lengkapnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, BANDUNG - Jadwal Pekan 19 Liga 1 2018 yang mulai bergulir Jumat (3/8/2018) menyajikan sembilan laga menarik.

Laga yang patut dinantikan adalah Persib Bandung vs Sriwijaya FC, Arema FC vs Persija Jakarta dan Persebaya vs Persela Lamongan yang kemungkinan siaran langsung dan live streaming Indosiar.

Partai perdana pekan ke-19 akan dibuka oleh laga antara Bhayangkara FC dan PSMS Medan di Stadion PTIK, Jakarta Selatan.

Kemudian bola bergulir ke Pulau Madura, tepatnya di Stadion Ratu Pemelingan tatkala Madura United dijadwalkan menjamu PS Tira.

Sementara sang pemimpin klasemen sementara, Persib Bandung baru bermain pada keesokan harinya, Sabtu (4/8/2018).

Maung Bandung dipertemukan dengan kontestan yang sedang limbung, Sriwijaya FC.

Pertandingan itu menurut rencana bakal digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat.

Di pekan ke-19 ini juga bakal tersaji dua macam derbi yang digelar di dua pulau yang berbeda.

Di timur Pulau Jawa, tepatnya di Surabaya, Persebaya akan menjamu tetangganya, Persela Lamongan.

Derbi Jawa Timur tersebut akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.