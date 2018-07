Kedai Kopi Kulo Buka di Pontianak, Yuk Buruan Cobain!

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Nongkrong asik emang kurang kalau tanpa kopi.

Mau kopi yang asik juga?

Cobain deh datang ke Kedai Kopi Kulo yang buka outlet baru di Ayani Megamal Pontianak.

Alamatnya di Ayani Megamal unit b2-38.

Kalau susah nemuinnya, kamu tinggal ke lantai dua, tepat di samping Bee Bee Land.

Ada 7 jenis minuman yang dihadirkan oleh outlet yang baru buka sebulan di Pontianak ini.

Ada Es kopi Kulo, Avocatto, Coffeenade, Es kopi hitam, Es kopi Baileys, Cookies & cream yang non coffee serta es kopi keju.

Mau tau gimana suasana dan enaknya kopi ini? Tonton video di atas, dan jangan lupa cobain kopinya ya. (*)

