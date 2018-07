Video Detik-detik Ombak Tinggi di Pantai Nias Menggulung Kapal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Perairan Indonesia sedang mengalami ombak tinggiakhir-akhir ini.

Ombak tinggi merusak beberapa bangunan di sepanjang pesisir pantai selatan Jawa.

Rupanya ombak tinggi tak hanya menerjang pesisir selatan Jawa, namun juga merambah hingga ke pesisir Sumatera.

Ombak tinggi menerjang Pantai Sorake, Nias pada Rabu (25/7/2018) pagi hari.

Tingginya ombak bahkan membuat sebuah kapal terbalik dan tenggelam usai diterjang ombak.

Video detik-detik tenggelamnya kapal tersebut terekam kamera seorang pengguna Instagram.

Videoitu diunggah oleh akun Instagram @lemosimages pada pada Rabu (25/7/2018).

Pengguna akun tak sengaja merekam peristiwa tersebut saat berburu foto di Pantai Sorake.

Video berdurasi singkat itu menampilkan detik-detik kapal mencoba menerjang ombak tinggi.

Namun kapal tersebut tak mampu melewati ombak tinggi di Pantai Sorake hingga akhirnya terbalik dan tenggelam.

Menurut informasi, tidak ada korban dalam peristiwa tersebut.

Video tersebut menjadi viral dan telah diputar sebanyak 30.820 kali sejak diunggah.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada informasi dari pihak terkait atas insiden di Pantai Sorake tersebut.

Simak video di atas.

