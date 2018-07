Komplek Kedutaan AS di Cina Digucang Bom Rakitan Berukuran Kecil

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kompleks kedutaan besar Amerika Serikat di Beijing, China diguncang oleh sebuah ledakan bom pada Kamis (26/7/2018).

Dilaporkan Mirror, kepolisian setempat menduga ledakan itu berasal dari perangkat bom buatan sendiri yang berukuran kecil.

Laporan itu menyebutkan, polisi menduga bom tersebut dilemparkan oleh seorang pria berusia 26 tahun asal Mongolia bagian dalam. Kompleks kedutaan besar Amerika Serikat di Beijing, China diguncang oleh sebuah ledakan bom pada Kamis (26/7/2018). (Twitter)

"Dia melemparkan benda semacam petasan, dan dia masih hidup ketika dibawa ke rumah sakit," menurut keterangan petugas kepolisian setempat.

Baca: Resmi Ganti Nama ke Pengadilan, Ini Nama Baru Ahmad Dhani dan Mulan Jameela

Pihak kepolisian belum menemukan motif dari peristiwa ini. Mereka masih menyelidiki kasus ini dan belum memberi keterangan lanjutan.

Dalam keterangan terpisah, juru bicara Kedubes AS mengonfirmasi ledakan itu terjadi sekira pukul 13.00 waktu setempat.

Pihaknya mengatakan, satu-satunya orang terluka dari ledakan ini adalah tersangka, yang mengalami luka di bagian lengan.

Gautam Bambawale, duta besar India untuk China, mengatakan kepada jurnalis TV Republik Aditya Raj Kaul, ia mendengar "ledakan berintensitas rendah" di luar Kedutaan Besar AS, yang terletak di sebelah Kedubes India di China.

Baca: Bakal Gelar Konser Tunggal Jambul Khatulistiwa, Syarini Ungkap Kebiasaan Sebelum Manggung

Seorang saksi mata mengatakan kepada Reuters, dia mendengar ledakan di dekat Kedutaan Besar AS dan merasakan getarannya.

Sejumlah foto dan video yang tersebar di sosial media menggambarkan asap menggempul di sepanjang jalan di area tersebut.

Aparat kepolisian telah merapat ke lokasi kejadian. Akses jalan di area tersebut pun sudah ditutup.

Untuk diketahui, Kedutaan Besar AS mempunyai sistem pengamanan ketat, termasuk dinding kaca antipeluru. Bangunan di Beijing itu merupakan kantor Kedubes AS terbesar ketiga di dunia, setelah Kedubes AS di Baghdad dan Yerevan.

Dengan luas 500.000 kaki persegi di atas 10 akre tanah, Kedubes AS di Beijing secara resmi dibuka oleh Presiden George W Bush pada Agustus 2008.

Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Kedutaan Besar AS di China Diguncang Ledakan Bom.