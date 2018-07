Kisah Mantan Atlet Peraih Medali Emas, Pernah Bertemu Ratu Elizabeth Hingga Kini Hidup Tuai Simpati

TRIBUNONTIANAK.CO.ID - Soeharto, mantan atlet nasional tunanetra, fotonya beredar viral di media sosial beberapa hari terakhir.

Dalam foto tersebut, kakek berusia 68 tahun itu sedang merawat Astuti (75), istrinya yang sedang terbaring lemah di tempat tidur.

Astuti disebut menderita tumor otak jinak. Karena terlalu lama berada di tempat tidur, pantat Astuti mengalami infeksi parah.

Kondisi Soeharto mengundang banyak simpati masyarakat. Ia hidup sangat sederhana di Jalan Putat Jaya barat X nomor 69 Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Surabaya.

"Istri saya Minggu kemarin sudah dirawat di rumah sakit. Dijemput Linmas dan Satpol PP Surabaya," kata Soeharto, Selasa (24/7/2018).

Soeharto dan medali yang pernah diraihnya (Kompas.com)

Soeharto mengaku merawat Astuti sebisanya. Mulai dari menyeka, membersihkan luka, membersihkan kotoran, hingga menyuapi makanan.

"Sebisa mungkin saya bantu, lah wong saya saja tidak bisa melihat," jelasnya.

Soeharto hidup dari belas kasihan tetangganya yang biasa memberinya makanan dan keperluan lainnya. Suami istri yang tidak memiliki anak ini juga tercatat sebagai penerima bantuan sosial berupa makanan setiap harinya dari Dinsos Kota Surabaya.

Soeharto tercatat sebagai atlet kelompok disabilitas berprestasi.

Pada 1976 di ajang Far East and South Games for Disabled (Fespic) Games yang merupakan pendahulu dari Asia Para Games atau ajang olahraga khusus menyandang disabilitas dan meraih emas nomor lari 100 meter.